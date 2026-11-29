Nước sông Bàn Thạch dâng cao, tràn vào nhiều khu dân cư ven sông thuộc phường Tam Kỳ và phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Nước tràn vào nhà dân ở tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ và tổ dân phố Phú Ân, phường Quảng Phú. Nhiều hộ tất bật di chuyển tài sản, chuẩn bị ghe thuyền để chủ động ứng phó. Nhiều người đưa xe máy đến khu vực cầu Kỳ Phú để tránh ngập.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc

Người dân chuẩn bị sẵn ghe để di chuyển khi nước lũ dâng cao trong đêm

Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ đưa cán bộ, chiến sĩ đến tổ dân phố Tứ Bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Công an phường Tam Kỳ phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giúp người dân kê cao đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, khơi thông các khu vực bị ngập. Lực lượng chức năng vận động các hộ ở khu vực nguy hiểm chủ động sơ tán, khuyến cáo người dân không đi qua nơi ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Người dân kê dọn đồ đạc lên cao

Tại xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ), mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Thu Bồn dâng cao. Đoạn quốc lộ 14H qua khu vực cầu Khe Rinh bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Nước tràn vào nhiều khu dân cư khu vực Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng

Xe máy được đưa đến nơi cao ráo

Theo ghi nhận tại hiện trường, nước lũ làm ngập mặt cầu Khe Rinh hơn nửa mét. Hai đầu cầu ngập gần 1 m, chỉ còn lộ lan can. Nước tràn qua toàn bộ mặt cầu nên các phương tiện không thể lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cầu Khe Rinh và đoạn quốc lộ này thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và giao thương của người dân.

Các lực lượng cắm biển cảnh báo

Lực lượng chức năng phát cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn các phương tiện dừng lại, không đi qua vùng ngập sâu. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố vượt qua cầu và các điểm ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động chọn lộ trình thay thế để bảo đảm an toàn.

Nước lũ tràn qua một số tuyến đường

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chuẩn bị lương thực, thực phẩm để bảo đảm cho người dân khi đến nơi sơ tán được sinh hoạt ổn định. Tổ chức cắm biển báo tại các điểm đã được chỉ ra có nguy cơ sạt lở đất, để người dân và phương tiện tham gia giao thông nhận biết và phòng tránh”.