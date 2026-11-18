Theo văn bản này, UBND thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn VOV đã phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng, thu gom chậm và đổ thải không đúng nơi quy định tại một số khu vực.

Công nhân môi trường làm việc nặng nhọc nhưng lương còn thấp

Thành phố nghiêm túc tiếp thu phản ánh. UBND thành phố đã trực tiếp làm việc với UBND các xã, phường và các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ cụ thể những khó khăn về nhân lực, phương tiện, định mức và giá dịch vụ, phương án thu gom....; đồng thời yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức vận hành, bố trí đủ lực lượng, phương tiện và thực hiện thu gom đúng lịch, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết với UBND các xã, phường.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương phải tích cực chỉ đạo, phối hợp với đơn vị dịch vụ xử lý các điểm rác tồn đọng, xóa bỏ điểm tập kết tự phát, công khai lịch thu gom và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ rác thải trái quy định. Tại các khu vực du lịch, thành phố chỉ đạo xây dựng phương án thu gom sau 22 giờ, đồng bộ với giờ hoạt động của các trạm trung chuyển.

Thành phố Đà Nẵng cũng đang tập trung hoàn thiện để ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trong tháng 11/2026; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư bổ sung và nâng công suất các trạm trung chuyển; tháo gỡ vướng mắc, để sớm đưa vào hoạt động các dự án nhà máy đốt rác phát điện.

Công văn phản hồi cũng nêu rõ, với phương châm “Đà Nẵng quyết liệt hành động – Giữ sạch từng tuyến phố”, thành phố lấy chuyển biến về vệ sinh môi trường tại từng khu dân cư làm thước đo kết quả thực hiện. UBND thành phố mong VOV tiếp tục đồng hành, kịp thời phản ánh những bất cập cũng như những chuyển biến tích cực để chung tay xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường.

Thành phố tập trung xử lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Trước đó, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung – Đài Tiếng nói Việt Nam có bài “Khi rác sinh hoạt bủa vây đô thị Đà Nẵng" đăng trên Báo điện tử VOV.VN ngày 05/11/2026 và phát trên Kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nội dung bài báo này phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ không thu gom, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc trong nhân dân. Nội dung bài viết nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với nhiều lượt tương tác và chia sẻ.

Được biết, hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang xây dựng Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải mới trên cơ sở điều chỉnh 2 Quyết định số 33 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) và Quyết định số 22 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) về giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, đã hơn 8 năm thực hiện đến nay không còn phù hợp.

Ngày 16/11 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị phản biện xã hội

Tại hội nghị này, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thu gom rác mới là hết sức cần thiết. Đây là cơ sở quan trọng để xác lập yêu cầu về chất lượng dịch vụ, trách nhiệm của các đơn vị thực hiện và điều kiện bảo đảm cho lực lượng trực tiếp làm công tác vệ sinh môi trường.

Thành phố Đà Nẵng có sự khác biệt đáng kể giữa khu vực đô thị trung tâm, nông thôn, miền núi; không thể áp dụng một cách tính bình quân mà cần đánh giá đầy đủ điều kiện thực hiện ở từng khu vực. Cơ quan soạn thảo cần đánh giá rõ tác động đối với ngân sách thành phố, khả năng chi trả của người dân và các đối tượng chịu ảnh hưởng.

Việc điều chỉnh định mức phải xuất phát từ yêu cầu thực tế và có luận chứng thuyết phục, không để việc chuẩn hóa định mức trở thành nguyên nhân làm gia tăng chi phí bất hợp lý hoặc tạo thêm gánh nặng cho người dân. Đặc biệt, phải đặt người lao động trực tiếp làm công tác vệ sinh môi trường vào vị trí cần được quan tâm đúng mức.

Đà Nẵng điều chỉnh tăng giá thu gom rác như thế nào? VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải mới. Dự kiến, giá dịch vụ đối với hộ gia đình sẽ tăng từ 41% đến 244%, bình quân 142%, tức gấp khoảng 2,4 lần hiện nay.

Đà Nẵng: Rác thải ùn ứ do năng lực thu gom chưa đáp ứng VOV.VN - Tại buổi họp báo Quý III năm 2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức hôm nay (23/10), Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng thừa nhận, năng lực thu gom rác thải của đơn vị dịch vụ có lúc chưa đáp ứng, gây tình trạng ùn ứ rác thải cục bộ trong khu dân cư, bức xúc trong nhân dân nhân.