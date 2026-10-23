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Đà Nẵng phát động hỗ trợ xóa nhà tạm và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Thứ Sáu, 18:13, 23/10/2026
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VOV.VN - Ngày 23/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hỗ trợ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát" và Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2026.

Giai đoạn 2023-2026, tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng đã vận động, tiếp nhận hỗ trợ hơn 3.500 căn nhà. Tuy nhiên, quà rà soát, thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập hiện còn hơn 5.700 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Trong đó chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực miền núi có địa hình đi lại khó khăn.

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 Các đại biểu quyên góp hỗ trợ “ Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm  "Vì người nghèo”  năm 2026

Tại lễ phát động, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và chính quyền các xã, phường tập trung triển khai hiệu quả Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công và các nguồn lực phù hợp hỗ trợ Chương trình.

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Các đơn vị ủng hộ kinh phí "Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát" và Tháng cao điểm  "Vì người nghèo”

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 11 tỷ đồng để thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

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 Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa các tổ chức, cá nhân ủng hộ Chương trình  
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Các đại biểu ủng hộ Chương trình “ Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm  "Vì người nghèo”

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được tình cảm, sự quan tâm ủng hộ của mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đồng bào người con quê hương tại mọi miền đất nước cùng chung tay góp sức để thực hiện thắng lợi Chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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