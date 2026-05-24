Đà Nẵng phê duyệt 113 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Chủ Nhật, 21:02, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 390ha.

Theo quyết định này, danh mục các vị trí đất để phát triển nhà ở xã hội gồm các khu vực đang triển khai dự án và các khu vực dự kiến triển khai dự án, phân bố tại nhiều địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, An Khê, Cẩm Lệ, Bà Nà, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Tam Anh, Duy Nghĩa… với quy mô diện tích đa dạng.

Da nang phe duyet 113 khu dat phat trien nha o xa hoi hinh anh 1
Thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt 113 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Trong số 113 vị trí phê duyệt, 24 vị trí đang triển khai dự án, tập trung ở phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Núi Thành, Hội An Tây... Một số dự án nổi bật gồm chung cư số 10 Trịnh Công Sơn (0,7ha), nhà ở xã hội khu số 5 - khu B Nam cầu Cẩm Lệ (2,9ha), nhà ở xã hội Hòa Phước (4,5ha) hay Bắc Hòa Khánh (1,6ha).

Danh mục cũng bổ sung 89 vị trí để triển khai dự án mới, chủ yếu nằm trong các phân khu quy hoạch ven sông Hàn và bờ Đông, phân khu Đổi mới sáng tạo, Công nghệ cao, Cảng biển Liên Chiểu, phân khu Sườn đồi hay Trung tâm Lõi Xanh... Nhiều dự án quy mô lớn hàng chục hecta đất như khu nhà xã hội thuộc Khu đô thị Tam Hòa - Tam Tiến (20,3ha), khu nhà xã hội thuộc Khu đô thị Chu Lai (17,4ha), khu nhà xã hội Vạn Phúc - Hội An (12,4ha)...Một số dự án nằm ở vị trí đắc địa ở các phường trung tâm như lô A1-7 đường Chu Huy Mân (Sơn Trà), khu nhà cho công an tại số 20 Ba Đình (Hải Châu), khu nhà xã hội tại dự án biệt thự hồ Trước Đông (Bà Nà)...

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng công bố công khai danh mục các vị trí khu đất để kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội; đồng thời rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Chung cư cho người có công đầu tiên ở Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà

VOV.VN - Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội đợt 1 tại chung cư dành cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là chung cư nhà ở xã hội đầu tiên trong cả nước dành cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách.

VOV.VN - Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội đợt 1 tại chung cư dành cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là chung cư nhà ở xã hội đầu tiên trong cả nước dành cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách.

Khi nào hết cảnh vật vã chờ đợi, tranh suất mua nhà ở xã hội?

VOV.VN - Giá nhà liên tục tăng cao khiến cả người thu nhập khá cũng khó tiếp cận, nhà ở xã hội trở thành lựa chọn gần như duy nhất, dù việc tiếp cận không hề dễ dàng.

VOV.VN - Giá nhà liên tục tăng cao khiến cả người thu nhập khá cũng khó tiếp cận, nhà ở xã hội trở thành lựa chọn gần như duy nhất, dù việc tiếp cận không hề dễ dàng.

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà thời gian tới

VOV.VN - Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tich nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới

VOV.VN - Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tich nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới

Khơi thông quỹ nhà ở xã hội cho thuê tại TP.HCM từ định hướng chiến lược

VOV.VN - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà ở xã hội cho thuê được định hình là trụ cột chiến lược. Tại TP.HCM, chủ trương này nhận được sự đồng thuận lớn, kéo theo loạt cam kết phát triển hàng vạn căn hộ, song vẫn cần gỡ vướng pháp lý để hiện thực hóa.

VOV.VN - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà ở xã hội cho thuê được định hình là trụ cột chiến lược. Tại TP.HCM, chủ trương này nhận được sự đồng thuận lớn, kéo theo loạt cam kết phát triển hàng vạn căn hộ, song vẫn cần gỡ vướng pháp lý để hiện thực hóa.

Thái Nguyên tập trung nguồn lực cho mục tiêu xây dựng 60.000 nhà ở xã hội vào 2030

VOV.VN - Thái Nguyên đang huy động sự vào cuộc của cả chính quyền và doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành trên 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân.

VOV.VN - Thái Nguyên đang huy động sự vào cuộc của cả chính quyền và doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành trên 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân.

