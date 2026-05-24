Đà Nẵng phê duyệt 113 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Theo quyết định này, danh mục các vị trí đất để phát triển nhà ở xã hội gồm các khu vực đang triển khai dự án và các khu vực dự kiến triển khai dự án, phân bố tại nhiều địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, An Khê, Cẩm Lệ, Bà Nà, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Tam Anh, Duy Nghĩa… với quy mô diện tích đa dạng.

Thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt 113 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Trong số 113 vị trí phê duyệt, 24 vị trí đang triển khai dự án, tập trung ở phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Núi Thành, Hội An Tây... Một số dự án nổi bật gồm chung cư số 10 Trịnh Công Sơn (0,7ha), nhà ở xã hội khu số 5 - khu B Nam cầu Cẩm Lệ (2,9ha), nhà ở xã hội Hòa Phước (4,5ha) hay Bắc Hòa Khánh (1,6ha).

Danh mục cũng bổ sung 89 vị trí để triển khai dự án mới, chủ yếu nằm trong các phân khu quy hoạch ven sông Hàn và bờ Đông, phân khu Đổi mới sáng tạo, Công nghệ cao, Cảng biển Liên Chiểu, phân khu Sườn đồi hay Trung tâm Lõi Xanh... Nhiều dự án quy mô lớn hàng chục hecta đất như khu nhà xã hội thuộc Khu đô thị Tam Hòa - Tam Tiến (20,3ha), khu nhà xã hội thuộc Khu đô thị Chu Lai (17,4ha), khu nhà xã hội Vạn Phúc - Hội An (12,4ha)...Một số dự án nằm ở vị trí đắc địa ở các phường trung tâm như lô A1-7 đường Chu Huy Mân (Sơn Trà), khu nhà cho công an tại số 20 Ba Đình (Hải Châu), khu nhà xã hội tại dự án biệt thự hồ Trước Đông (Bà Nà)...

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng công bố công khai danh mục các vị trí khu đất để kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội; đồng thời rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.