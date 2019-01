Đà Nẵng ra quân test ma túy, đo nồng độ cồn đối với lái xe

PC_Article_AfterShare_1

Trong buổi sáng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà, Liên Chiểu và Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy tổ chức đo nồng độ cồn, test ma túy trên Quốc lộ 1 A, 14 B và đường ra cảng Tiên Sa.

Ra quân đo nồng độ cồn, test ma túy

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị giao Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hải phối hợp với Công an quận Sơn Trà test nhanh ma túy đối với 27 lái xe container. Qua kiểm tra, tất cả các lái xe đều không sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện.

"Giao cho các trạm chức năng xử lý phối hợp với Đội Cảnh sát ma túy, Công an Hòa Vang và Đội Cảnh sát ma túy, Công an Liên Chiểu triển khai thực hiện tốt test nhanh ma túy để đảm bảo phục vụ dịp Tết an toàn. Để nhân dân về Tết khi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng đảm bảo an toàn; Đồng thời phát hiện những lái xe sử dụng ma túy để xử lý theo quy định pháp luật", Đại tá Lê Ngọc nói: ./.

