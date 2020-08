Đà Nẵng siết chặt phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ

Tình hình dịch Covid 19 tại thành phố Đà Nẵng còn diễn biến phức tạp, đặc biệt, xuất hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng liên quan đến các chợ trên địa bàn. Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương truy vết những người nguy cơ cao, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng dịch tại các chợ...

Chợ Siêu Thị, phường Chính Gián, quận Thanh Khê vẫn chưa mở cửa trở lại sau khi phát hiện hai tiểu thương mắc Covid- 19.

Sáng 24/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin nhanh về trường hợp người đi chợ Hà Thân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà và chợ Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Công tác khử khuẩn, phòng dịch tại các chợ này được tăng cường. Khoảng cách giữa các quầy hàng, giữa người mua và người bán được giãn rộng hơn. Bà Lê Thị Nguyên, ở đường Hồ Xuân Hương, phường Mỹ An cho biết, khi nghe tin có ca mắc Covid-19 ở Bắc Mỹ An, bà cũng hạn chế đi chợ.

Công tác phòng dịch tại các chợ được siết chặt sau khi phát hiện các ca mắc mới liên quan đến tiểu thương và người đi chợ.

"Tôi cũng yên tâm bởi vì Ban Quản lý chợ bố trí giãn cách bài bản. Mọi người ai cũng cảnh giác cao độ. Phường phát 5 phiếu đi chợ nhưng tôi đi chỉ 2 phiếu, không dám đi nhiều. Tôi ở nhà, vừa bảo vệ cho mình và giữ cho xã hội nữa- bà Nguyên nói.

Chợ Bắc Mỹ An kiểm soát chặt người vào chợ.

Trước đó, ngày 21/8, ngay sau khi có thông báo khẩn về 4 ca mắc Covid-19 liên quan đến các tiểu thương và nhân viên tại 3 chợ trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận Thanh Khê khẩn trương tạm dừng hoạt động hàng loạt các chợ để phun khử khuẩn.

Phân chia riêng biệt hai lối vào, ra tại chợ Bắc Mỹ An.

Cùng với việc khử khuẩn, tiêu độc tại các khu chợ, Ban Quản lý các chợ phối hợp với ngành y tế tăng tốc xét nghiệm tất cả các tiểu thương và người đi chợ, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân.

Đo thân nhiệt người dân vào chợ.

"Chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Nếu có ca F0, theo quyết định của UBND quận và UBND thành phố, tùy theo mức độ có thể đóng cửa chợ hoặc khoanh vùng theo khu vực"- ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết./.