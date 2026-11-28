UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 12670 về tổ chức thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện quy trình này. Đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, công khai Quy trình 2138. Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất và triển khai các dự án ở khu vực hạ du, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật yêu cầu thoát lũ, bảo vệ không gian thoát lũ, hành lang bảo vệ nguồn nước, cao độ nền xây dựng và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình đối với các hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh trên địa bàn. Sở cũng rà soát nhu cầu sử dụng nước vùng hạ du, diễn biến nguồn nước, tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để tham mưu phương án tích nước cuối mùa lũ, điều chỉnh lưu lượng và thời gian vận hành hồ trong mùa cạn.

Vận hành điều tiết nước tại một hồ chứa thủy điện

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố phối hợp với các chủ hồ và cơ quan liên quan xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong vận hành hồ chứa, bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, đầy đủ đến người dân vùng hạ du. Các chủ hồ chứa tổ chức vận hành đúng quy trình, rà soát, cập nhật thông số lũ thiết kế, lũ kiểm tra trên cơ sở diễn biến mưa lũ thực tế và các trận lũ lịch sử mới nhất. Trước khi mở cửa van xả lũ, điều tiết nước qua tràn, xả nước phát điện hoặc khi lưu lượng xả tăng đột ngột, các chủ hồ phải thông báo, cảnh báo đến chính quyền địa phương và khu dân cư vùng hạ du.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt, thành phố Đà Nẵng phát công điện khẩn cảnh báo lũ quét, sạt lở, yêu cầu địa phương rà soát, sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, đa số các xã, phường đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro và trình phê duyệt. Khi có tình huống xảy ra, căn cứ vào phương án đó, các địa phương chủ động triển khai thực hiện. Ví dụ như sơ tán dân, chuẩn bị lương thực, thực phẩm để bảo đảm người dân đến nơi sơ tán được sinh hoạt ổn định”.