Đà Nẵng tạm ngừng đón khách Trung Quốc

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện 166 hành khách đến từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã rời Đà Nẵng trở về nước từ tối qua 27/1. Hiện, các công ty lữ hành ở Đà Nẵng cũng đã tạm dừng đón khách Trung Quốc đến Đà Nẵng và dừng đưa khách Việt Nam đến vùng có dịch.

Đà Nẵng, tạm ngừng đón khách du lịch Trung Quốc và khách vùng có dịch đến Đà Nẵng.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý, do tâm lý lo ngại dịch bệnh và việc tạm dừng một số đường bay quốc tế đến Đà Nẵng nên lượng khách lưu trú tại thành phố này giảm từ 15 - 20% so với năm ngoái. Hiện, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các ngành liên quan cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh viên phổi cấp do vi rút corona và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh cho nhân viên phục vụ khách sạn, các đơn vị kinh doanh du lịch.



“Chúng tôi đã có công văn khẩn gửi các công ty lữ hành đề nghị tạm dừng đưa khách du lịch Đà Nẵng, khách du lịch Việt Nam đến các vùng dịch cũng như tạm dừng việc đón khách du lịch từ các vùng có dịch đến Đà Nẵng. Đề nghị cơ sở kinh doanh du lịch cập nhật thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh để có các biện pháp phòng tránh và xử lý kịp thời” - bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.