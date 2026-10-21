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Đà Nẵng tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, tạo cơ hội an cư

Thứ Tư, 16:37, 21/10/2026
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VOV.VN - Đà Nẵng đang đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của người dân. Cùng với mở rộng nguồn cung, thành phố chú trọng bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xét duyệt hồ sơ, huy động nguồn lực và chuẩn bị vốn vay, giúp người dân có thêm cơ hội sở hữu nhà ở phù hợp.

 

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô đô thị, dân số và nhu cầu nhà ở ngày càng tăng. Quá trình phát triển công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ cùng sự dịch chuyển của lực lượng lao động khiến nhu cầu về nơi ở ổn định, tiện nghi, có mức giá phù hợp trở nên cấp thiết.  

Ông Phan Minh Đoan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu cho hay, chủ đầu tư vừa tổ chức cho hơn 1.000 khách hàng bốc thăm quyền mua căn hộ tại Chung cư nhà ở xã hội B5 Hòa Xuân.

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Bốc thăm quyền mua căn hộ tại Chung cư nhà ở xã hội B5 Hòa Xuân, Đà Nẵng

“Ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà, chúng tôi xét duyệt hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch. Đến nay, chúng tôi đã tổ chức lễ bốc thăm công khai với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng công an và ngân hàng tài trợ, nhằm bảo đảm toàn bộ quá trình diễn ra công khai, minh bạch”.

Việc công khai các bước xét duyệt và tổ chức bốc thăm có sự giám sát của nhiều đơn vị góp phần tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho người đăng ký. Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội, bởi nhu cầu thường lớn trong khi số lượng căn hộ có hạn.

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Các dự án nhà ở xã hội đảm bảo hạ tầng giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu

Bên cạnh thủ tục rõ ràng, khả năng tiếp cận vốn cũng là yếu tố quyết định để người dân sớm có thể mua được nhà. Với nhiều hộ gia đình, khoản tiền tích lũy ban đầu còn hạn chế nên sự tham gia của các tổ chức tín dụng có ý nghĩa trong việc hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu và người mua nhà.  

Ông Trần Đình Chánh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Đà Nẵng thông tin: “Không chỉ chuẩn bị nguồn vốn cho dự án và chủ đầu tư, chúng tôi còn triển khai cho vay đối với các nhà thầu thi công. Đồng thời, chúng tôi đã ban hành các văn bản nội bộ để chuẩn bị phương án cho vay trực tiếp đối với người dân mua nhà. Tôi cho rằng nhu cầu vay vốn của người dân mua nhà có thể phát sinh tăng từ quý I năm 2027”.

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Đà Nẵng phấn đấu bảo đảm nguồn cung nhà ở xã hội phù hợp nhu cầu thực tế, đúng đối tượng và khả năng của người dân

Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng triển khai 44 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 39.500 căn. Thành phố dự kiến hoàn thành hơn 7.500 căn trong năm 2026. Theo các doanh nghiệp tham gia phát triển dự án, nhà ở xã hội cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ đầu tư, kinh doanh mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.  Ông Nguyễn Tân Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hội An, chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh cho rằng: “Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, nhằm mang đến nơi an cư cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các gia đình có thu nhập trung bình, mong muốn ổn định cuộc sống lâu dài tại địa phương”.

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Nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội của lao dộng ở thành phố Đà Nẵng tăng cao

UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 390 ha. Trong đó, 24 vị trí đang triển khai dự án và 89 vị trí dự kiến triển khai mới. Quy hoạch nhà ở xã hội được thành phố chú ý trong tổng thể quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu, để người dân thuận tiện trong sinh hoạt, làm việc.

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Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng triển khai 44 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 39.500 căn

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Mỗi dự án nhà ở xã hội được triển khai không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn tạo nền tảng cho công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với thành phố. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, huy động nguồn lực xã hội phát triển nhà ở, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững”.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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