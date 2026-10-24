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Đà Nẵng: Tập kết, dự trữ lương thực, phương tiện ứng phó mưa lũ cô lập, chia cắt

Thứ Bảy, 20:31, 24/10/2026
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VOV.VN - Trước mùa mưa bão năm nay, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, phương tiện tại các khu vực phòng thủ, sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt kéo dài.

 

Năm nay do ảnh hưởng của El Nino nên lượng mưa ít hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, không chủ quan với các diễn biến bất thường của thời tiết, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phương án dự trữ lương thực, thực phẩm và trang thiết bị, phương tiện cần thiết tại các khu vực phòng thủ.

Theo phương án bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt năm 2026 của Sở Công Thương, nguồn hàng dự trữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dự kiến hơn 4.000 tấn gạo, nếp các loại. Thành phố cũng dự trữ 370.000 thùng mì ăn liền, 4.000 thùng lương khô, 120.000 thùng nước uống đóng chai và hơn 3.300 tấn các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lụt cần cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân tại các điểm tránh trú và khu vực bị chia cắt, Sở Công Thương sẽ phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu làm việc với các doanh nghiệp phân phối, nhà cung ứng lớn trên địa bàn để huy động và tổ chức cung ứng kịp thời.

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Siêu thị GO! Đà Nẵng dự trữ lương thực đảm bảo đủ cung ứng trong 90 ngày

Bà Cao Thị Chính, Trưởng bộ phận tiêu thụ mạnh của Siêu thị Go! Đà Nẵng cho biết, nhiều năm qua, cứ đến tháng 9, đơn vị đã bắt đầu dự trữ lương thực theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Cụ thể, đơn vị chủ động dự trữ lương thực đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong khoảng 90 ngày, nếu xảy ra mưa bão, lũ lụt gây chia cắt dài ngày thì vẫn đủ lương thực đáp ứng cho người dân thành phố.

Bà Cao Thị Chính khẳng định: “Mỗi lần nhận thông tin chuẩn bị bão đến là cửa hàng đều phải dự trữ, chuẩn bị hàng trước. Không chờ vào mùa mưa bão cửa hàng cũng đã lo chuẩn bị, lên kế hoạch chuẩn bị trước những hàng thiết yếu như mỳ tôm, đồ hộp, gạo, xúc xích và các hàng như dầu ăn. Khi vào mùa mưa bão hoặc có thông báo chuẩn bị bão là cửa hàng phải chuẩn bị trữ hàng tới 90 ngày”.

Cùng với hệ thống siêu thị lớn, ngành chức năng thành phố Đà Nẵng tuyên truyền, vận động tiểu thương ở các chợ truyền thống chủ động dự trữ mặt hàng cần thiết như lương thực, thực phẩm khô. Đối với những mặt hàng dễ bị ảnh hưởng và có nguy cơ tăng giá, việc đa dạng hóa nhà cung cấp giúp tiểu thương chủ động lựa chọn nguồn hàng thay thế, tránh phụ thuộc vào một khu vực hay 1 đầu mối. Từ đó, bảo đảm nguồn cung ổn định tại chợ và thị trường Đà Nẵng, hạn chế tối đa tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng khi thiên tai xảy ra.

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Rau củ là mặt hàng cần giám sát, bình ổn trong mùa mưa bão ở Đà Nẵng

Bên cạnh việc chủ động nguồn hàng, công tác kiểm tra, giám sát tại các chợ cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện những biến động bất thường về cung cầu, giá cả, đồng thời ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng khi xảy ra mưa bão. 

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã yêu cầu các đội quản lý thị trường trực thuộc chủ động tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu.

“Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng xác định chủ động nắm tình hình từ sớm để phát hiện kịp thời những biến động về nguồn hàng, giá cả. Chúng tôi cũng đã có văn bản chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi sát tình hình cung cầu tại chợ, siêu thị, cửa hàng và các đầu mối kinh doanh hàng thiết yếu. Đặc biệt quan tâm đến khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt và khó tiếp nhận hàng hóa. Khi phát hiện dấu hiệu thiếu ăn cục bộ, gián đoạn nguồn cung thì kịp thời báo cáo giúp cơ quan điều hành có thông tin sát thực tế tổ chức cung ứng hàng hóa phù hợp”, ông Phạm Ngọc Sơn cho hay.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các xã Núi Thành, Trà Tân, Phước Thành, Đại Lộc diễn tập ứng phó với các tình huống tai nạn tàu thuyền trên sông. 93/93 xã phường tập huấn công tác phòng chống thiên tai cho lực lượng xung kích của địa phương.

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Mỳ tôm và đồ khô được Sở Công Thương yêu cầu các siêu thị, cửa hàng chủ động dự trữ mùa mưa bão

Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng hiện rất rộng và nhiều tình huống bất ngờ trong mùa mưa lũ, nhất là các khu vực vùng cao tỉnh Quảng Nam cũ nên cần phải có phương án chủ động.

“Bộ Chỉ huy đã xây dựng các phương án và xác định các khu vực phải tập kết trước lực lượng, phương tiện để không bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra như các năm trước, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy cũng đi kiểm tra và tham mưu cho UBND thành phố triển khai cho các xã mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để dự trữ tập trung và bố trí sẵn ở các khu vực đã xác định là khi xảy ra tình huống nguy cơ cô lập cao, bị chia cắt, lực lượng, phương tiện khó cơ động”, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng nói.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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