Đà Nẵng thu hồi sản phẩm Pate Minh Chay

Ngày 1/9, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, Công ty Quản lý và Phát triển các chợ khẩn cấp kiểm tra lưu hành 13 sản phẩm của Công ty sản xuất Pate Minh Chay.

Thông báo thu hồi sản phẩm pate Minh Chay

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị địa phương chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra việc lưu hành trên thị trường các sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới (địa chỉ Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) gồm 13 sản phẩm cụ thể sau: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi.

Ban Quản lý các chợ thông báo trên loa phát thanh tại chợ cho hộ tiểu thương, người tiêu dùng tạm thời không mua bán và sử dụng các sản phẩm vừa nêu của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới. Đồng thời, yêu cầu các hộ tiểu thương ngưng việc mua bán, sử dụng sản phẩm và niêm phong, bảo quản ở khu vực riêng biệt các sản phẩm này.

Đà Nẵng đề nghị Ban Quản lý các chợ thông báo cho tiểu thương và người đi chợ thu hồi các sản phẩm chay

Các quận huyện thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới vừa nêu. Khi phát hiện các sản phẩm thực phẩm này, các phòng chuyên môn, đơn vị tiến hành niêm phong và bảo quản các sản phẩm tại cơ sở, đồng thời báo cáo về Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng để triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước ngày 4/9/2020 để tổng hợp, báo cáo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế./.