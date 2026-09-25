Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh

Hội thảo giới thiệu nhiều công nghệ, giải pháp có khả năng ứng dụng và chuyển giao trong sản xuất công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, điện toán biên, robot và tự động hóa. Trong đó, đáng chú ý là giải pháp tích hợp AI, IoT, điện toán đám mây, điện toán biên và robotics nhằm nâng cao năng lực giám sát, điều khiển, vận hành các hệ thống công nghiệp và năng lượng; hệ thống AI 3D Vision cho robot Bin Picking, giúp robot nhận dạng, định vị và gắp các chi tiết trong dây chuyền sản xuất; cùng công nghệ phun phủ kim loại phục hồi và bảo vệ các chi tiết máy công nghiệp.

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng những công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp tự động hóa một số công đoạn sản xuất mà còn hướng tới kết nối dữ liệu, thiết bị và quy trình; qua đó nâng cao năng suất, ổn định chất lượng, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng và nhân lực, đồng thời giảm chi phí sản xuất.

Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

Một trong những giải pháp được giới thiệu tại hội thảo là hệ thống AI 3D Vision cho robot Bin Picking. Công nghệ sử dụng camera 3D kết hợp các thuật toán AI và thị giác máy tính để nhận diện vật thể, xác định vị trí và tư thế, sau đó điều khiển robot tự động gắp các chi tiết trong điều kiện vật thể sắp xếp ngẫu nhiên, chồng lấn hoặc biến dạng.

Hội thảo cũng dành thời gian trao đổi về các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, giúp doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế hỗ trợ trong quá trình đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đà Nẵng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời ưu tiên phát triển các lĩnh vực như AI, vi mạch bán dẫn, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng mới và vật liệu mới.

“Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu công nghệ, mà quan trọng hơn là tạo ra những kết nối cụ thể sau Hội thảo: từ trao đổi chuyên sâu, khảo sát nhu cầu, đánh giá công nghệ đến thử nghiệm trực tiếp từ các doanh nghiệp, nghiên cứu hợp tác và chuyển giao công nghệ. Những nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kết nối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai các hoạt động giới thiệu, kết nối chuyển giao công nghệ trong thời gian tới”.