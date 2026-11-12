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Đà Nẵng tiếp tục mưa to, nhiều hồ thủy lợi, thủy điện xả điều tiết nước

Thứ Năm, 12:36, 12/11/2026
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VOV.VN - Sáng nay (12/11), tại khu vực miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng (miền núi tỉnh Quảng Nam cũ) có mưa to. Một số hồ thủy lợi, thủy điện thông báo xả điều tiết nước trong hồ

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng vừa phát thông báo vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy lợi Phú Ninh. Dự kiến, lúc 14h00 hôm nay (12/11), sẽ vận hành điều tiết qua tràn xả sâu, lưu lượng điều tiết từ 30 m³/s đến 700 m³/s.

Được biết, mực nước hồ Phú Ninh vào lúc 7h hôm nay (12/11) là +32,29 m.  Theo  dự báo, hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa,  lượng mưa phổ biến từ 50-90 mm, có nơi mưa trên 130 mm. Việc xả điều tiết nước trong hồ chứa Phú Ninh nhằm để duy trì mực nước cao nhất đảm bảo đúng Quy trình vận hành đến cuối tháng 11 ở cao trình +32,00 m.

Da nang tiep tuc mua to, nhieu ho thuy loi, thuy dien xa dieu tiet nuoc hinh anh 1
Một số hồ thủy lợi, thủy điện thông báo xả điều tiết nước

Công ty đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng và UBND các xã, phường liên quan theo dõi, chỉ đạo thông báo kịp thời thông tin đến nhân dân vùng hạ du được biết để chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản,... giảm các thiệt hại có thể xảy ra.

Trong khi đó, Công ty thủy điện Sông Tranh cũng phát thông báo về việc vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo mực nước hồ không vượt mực nước dâng bình thường 175 m. Thời điểm vận hành dự kiến từ 15h00 hôm nay (12/11), lưu lượng điều tiết qua tràn từ: 70  đến 1000 m3 /s (tuỳ thuộc lưu lượng nước về hồ).

Da nang tiep tuc mua to, nhieu ho thuy loi, thuy dien xa dieu tiet nuoc hinh anh 2
Sạt lở tại xã miền núi Trà Leng, TP Đà Nẵng

Theo số liệu lúc 7h, mực nước hồ Sông Tranh 2 đạt 172,49m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (mức 175m). Lưu lượng nước về hồ đạt 1.123m³/s, trong khi lưu lượng qua tổ máy phát điện là 95m³/s và chưa xả qua tràn. Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, việc vận hành nhằm bảo đảm mực nước hồ không vượt cao trình 175m, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thông báo đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để phối hợp theo dõi, cảnh báo người dân vùng hạ du, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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