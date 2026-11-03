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Đà Nẵng tìm phương án bảo đảm việc học cho học sinh tại cơ sở Thiên Lập Nhân

Thứ Ba, 17:45, 03/11/2026
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VOV.VN - Sở GDĐT Đà Nẵng sẽ chỉ đạo rà soát học sinh trong độ tuổi tiểu học, THCS, hướng dẫn phụ huynh tại cơ sở Thiên Lập Nhân làm thủ tục nhập học.

Thông tin chung về Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, chủ đầu tư là ông Trương Văn Thiên Tư, được cho phép thành lập theo Quyết định số 2162/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2017 của Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 2270/QĐ-SGDĐT ngày 28/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng về việc cho phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Chương trình giảng dạy là Tiếng Anh dành cho thiếu niên. Giám đốc Trung tâm là ông Trương Văn Thiên Tư, được công nhận tại Quyết định số 140/QĐ-SGDĐT ngày 2/02/2023 của Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng; Phó Giám đốc Trung tâm là bà Trương Thị Thanh Thúy, được công nhận tại Quyết định số 146/QĐ-SGDĐT ngày 06/02/2023 của Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng.

Da nang tim phuong an bao dam viec hoc cho hoc sinh tai co so thien lap nhan hinh anh 1
Ông Trương Văn Thiên Tư, GĐ Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân lúc bị bắt

Địa điểm tổ chức hoạt động: cơ sở 1: số 177 đường Hải Phòng, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê); cơ sở 2: số 208 đường Văn Tiến Dũng, quận Cẩm Lệ (nay là phường Hòa Xuân) và cơ sở 3: số 617 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê).

Ngày 7/1/2026, Sở GDĐT TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 03/QĐ-SGDĐT về việc giải thể Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân theo đề xuất của Trung tâm.

Liên quan đến phản ánh của công dân và báo chí năm 2024

Ngày 28/8/2024, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng nhận được phản ánh của công dân liên quan đến hoạt động trái phép của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân tại cơ sở số 565 đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 11/9/2024, Sở đã mời ông Trương Văn Thiên Tư, chủ đầu tư kiêm Giám đốc Trung tâm đến làm việc về 4 nội dung. Tại buổi làm việc, Sở GDĐT đã yêu cầu Trung tâm khẩn trương khắc phục hạn chế, tổ chức hoạt động theo đúng chương trình đã báo cáo Sở GDĐT và nghiêm cấm việc tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh.

Ngày 16/10/2024 và 15/11/2024, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm tại 2 cơ sở: số 177 đường Hải Phòng, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê) và số 617 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê).

Sở GDĐT đã yêu cầu Trung tâm chấm dứt việc phân công giảng dạy đối với giáo viên không đảm bảo tiêu chuẩn; xây dựng trang thông tin điện tử để thực hiện công khai; đảm bảo các quyền lợi của người lao động, người học theo quy định; tiếp tục thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, không tổ chức hoạt động bán trú; đồng thời cũng xử lý vi phạm hành chính đối với Trung tâm. Trung tâm đã tiếp thu khắc phục các nội dung theo yêu cầu và hoàn thành việc xử phạt theo quy định.

Ngày 29/11/2024, Sở GDĐT phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư; theo đó yêu cầu ông Tư trao đổi với phụ huynh học sinh, tư vấn và làm rõ về việc tổ chức hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Prinberk Academy không liên quan đến nhau, rà soát các cam kết bằng văn bản giữa Trung tâm và phụ huynh, tránh gây nhầm lẫn chương trình, nội dung dạy học trong quá trình học sinh đang học tập tại Trung tâm.

Ngày 9/1/ 2025, Sở GDĐT TP Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân xem xét lại các bảng cam kết với cha mẹ học viên, công khai các thông tin rõ ràng theo quy định của pháp luật; tránh việc tư vấn, hướng dẫn cha mẹ học viên dễ gây hiểu nhầm giữa Trường Prinberk Academy và Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Hỗ trợ học sinh học tại cơ sở của ông Trương Văn Thiên Tư ra sao

Sở GDĐT sẽ ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã, phường thực hiện nhiệm vụ Để bảo vệ quyền trẻ em, đảm bảo quyền và nghĩa vụ học tập của công dân theo quy định hiện hành

Theo đó, đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học và độ tuổi trung học cơ sở, cần rà soát chặt chẽ trẻ em cư trú trên địa bàn, tư vấn và thực hiện các biện pháp đảm bảo học sinh hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, đảm bảo triển khai hiệu quả công tác phổ cập giáo dục bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026.

Sở cũng hướng dẫn cha mẹ học sinh liên hệ trường tiểu học, trung học cơ sở gần nhất nơi cư trú để được hỗ trợ làm các thủ tục nhập học theo quy định. Việc tiếp nhận học sinh học tiểu học và trung học cơ sở về các đơn vị, trường học phải thực hiện đúng các quy định.

PV/VOV- Miền Trung
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