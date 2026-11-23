Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 14h20, cách khu vực cầu Chìm, nơi nghi xảy ra sự việc khoảng 4km.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/11, anh T. điều khiển xe máy đi qua khu vực cầu Chìm, bắc qua sông Tiên, rồi mất liên lạc. Qua tìm kiếm không thấy nạn nhân, gia đình đã báo cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi trích xuất camera tại khu vực, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của anh T. đi xuống cầu Chìm, khi đến giữa cầu, ánh đèn xe không còn xuất hiện. Các camera ở phía đối diện cũng không ghi nhận hình ảnh nạn nhân đi qua bên kia cầu.

Nghi ngờ anh T. bị nước cuốn trôi, từ ngày 21/11, các lực lượng ở địa phương đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực cầu Chìm và dọc sông Tiên.

Khu vực phát hiện nạn nhân

Đến khoảng 10h sáng nay (23/11), lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc xe máy SH của nạn nhân dưới sông Tiên, cách cầu Chìm khoảng 100m. Hơn 4 giờ sau, thi thể anh T. được tìm thấy.

Theo lãnh đạo UBND xã Tiên Phước, cầu Chìm bắc qua sông Tiên được xây dựng từ nhiều năm trước. Vào mùa nắng, các phương tiện có thể lưu thông qua cầu bình thường. Tuy nhiên, khi mưa lớn, cầu có thời điểm bị ngập nước. Hai đầu cầu đều được lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đề phòng ngập nước.

Thời điểm anh T. đi xe máy qua khu vực này, trời có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến cầu bị ngập, dòng chảy mạnh.