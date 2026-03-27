Đà Nẵng tính phương án huy động công an, quân đội làm 6 trường nội trú vùng biên

Thứ Sáu, 19:23, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo kế hoạch, tại TP Đà Nẵng, 6 dự án trường nội trú vùng biên với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng phải hoàn thành trước 30/8/2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện rất chậm. Bí thư Thành ủy yêu cầu tính lại cách thi công theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”, không để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do nào.

Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng sáng 27/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 6 dự án trường nội trú liên cấp khu vực biên giới, kiên quyết hoàn thành trong tháng 8/2026, không chấp nhận bất cứ lý do nào cho sự chậm trễ.

Trước đó, tháng 11/2025, thành phố khởi công 6 dự án trường nội trú liên cấp, tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 141 lớp với khoảng 4.800 học sinh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm; tiến độ thi công tại một số công trình còn chậm so với kế hoạch.

Da nang tinh phuong an huy dong cong an, quan doi lam 6 truong noi tru vung bien hinh anh 1
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng sáng 27/3

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra, tiến độ các dự án hiện còn chậm, trong đó “điểm nghẽn” lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Dù lãnh đạo thành phố đã nhiều lần đôn đốc, nhưng một số địa phương vẫn chưa vào cuộc quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, còn tình trạng cấp xã đùn đẩy trách nhiệm cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, thúc đẩy phát triển giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội khu vực miền núi, biên giới. Vì vậy, các địa phương phải tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai. 

Da nang tinh phuong an huy dong cong an, quan doi lam 6 truong noi tru vung bien hinh anh 2
Khởi công trường phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắc Pring, TP Đà Nẵng

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: "Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy sẽ bàn phương án, có thể tính đến việc huy động lực lượng vũ trang, công an, quân đội cùng tham gia, phát huy tinh thần Chiến dịch Quang Trung vừa qua rất thành công. Phải quyết liệt thì mới hy vọng thay đổi được tình hình; còn với tốc độ và tiến độ thực tế của 6 công trình, dự án như hiện nay, báo cáo các đồng chí, hết năm nay chưa chắc đã xong. Thực sự rất đáng lo ngại”.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng cho rằng công tác giải phóng mặt bằng đang là “nút thắt” lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân đầu tư công và tăng trưởng kinh tế tại thành phố Đà Nẵng. Một số địa phương chưa chủ động áp dụng các cơ chế, chính sách bồi thường phù hợp, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Da nang tinh phuong an huy dong cong an, quan doi lam 6 truong noi tru vung bien hinh anh 3
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS xã Hùng Sơn.

Thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, bảo đảm điều kiện thi công, nguồn vật liệu và thiết bị. Đồng thời, siết chặt kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, không vì áp lực tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, phòng ngừa thất thoát, lãng phí./.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Đà Nẵng lấy kết quả quý II/2026 làm "thước đo", cán bộ không đạt yêu cầu sẽ thay

Một rùa biển mắc lưới trôi vào bờ biển Mũi Né được giải cứu an toàn

Đẩy mạnh kết nối nhà trường – doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

