Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho hơn 5.000 học sinh, giáo viên vùng biên giới

Theo kế hoạch, hoạt động khám sức khỏe được triển khai trong tháng 10 và 11/2026 với tổng cộng hơn 5.000 người, trong đó gần 4.700 học sinh nội trú và hơn 400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

6 trường được tổ chức khám sức khỏe gồm: A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hùng Sơn có số học sinh được kiểm tra sức khỏe nhiều nhất với gần 1.300 em. Bệnh viện Đà Nẵng được giao trực tiếp thực hiện khám sức khỏe. Nội dung gồm khám lâm sàng, đánh giá và phân loại thể lực, khám tổng quát các cơ quan; thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ hoặc danh mục được phê duyệt. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, định hướng điều trị hoặc chuyển khám chuyên khoa sâu.

Khám sức khỏe học sinh Trường THPT Thái Phiên, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Trong thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí kiểm tra sức khỏe học sinh, thành phố sử dụng trước nguồn ngân sách để bảo đảm triển khai kế hoạch. Đối với giáo viên và người lao động, đơn vị sử dụng lao động trích kinh phí chia trả bảo đảm theo quy định.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm không ảnh hưởng hoạt động dạy và học. Các trường có trách nhiệm cập nhật kết quả khám sức khỏe lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo quy định. Hoạt động nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, tăng cường chăm sóc sức khỏe học đường tại khu vực miền núi, biên giới thành phố./.