English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho hơn 5.000 học sinh, giáo viên vùng biên giới

Thứ Hai, 17:49, 26/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch về kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh, khám sức khỏe cho giáo viên và người lao động tại 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã miền núi, biên giới.

Theo kế hoạch, hoạt động khám sức khỏe được triển khai trong tháng 10 và 11/2026 với tổng cộng hơn 5.000 người, trong đó gần 4.700 học sinh nội trú và hơn 400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

6 trường được tổ chức khám sức khỏe gồm: A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hùng Sơn có số học sinh được kiểm tra sức khỏe nhiều nhất với gần 1.300 em. Bệnh viện Đà Nẵng được giao trực tiếp thực hiện khám sức khỏe. Nội dung gồm khám lâm sàng, đánh giá và phân loại thể lực, khám tổng quát các cơ quan; thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ hoặc danh mục được phê duyệt. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, định hướng điều trị hoặc chuyển khám chuyên khoa sâu.

Da nang to chuc kham suc khoe cho hon 5.000 hoc sinh, giao vien vung bien gioi hinh anh 1
Khám sức khỏe học sinh Trường THPT Thái Phiên, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Trong thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí kiểm tra sức khỏe học sinh, thành phố sử dụng trước nguồn ngân sách để bảo đảm triển khai kế hoạch. Đối với giáo viên và người lao động,  đơn vị sử dụng lao động trích kinh phí chia trả bảo đảm theo quy định.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm không ảnh hưởng hoạt động dạy và học. Các trường có trách nhiệm cập nhật kết quả khám sức khỏe lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo quy định. Hoạt động nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, tăng cường chăm sóc sức khỏe học đường tại khu vực miền núi, biên giới thành phố./.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng: Thay đổi cách tổ chức thực hiện khám sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết 72
Đà Nẵng: Thay đổi cách tổ chức thực hiện khám sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết 72

VOV.VN - Các địa phương phải thay đổi cách thức tổ chức thực hiện, tập trung xử lý những địa bàn, nhóm đối tượng còn chậm trong 3 tháng cuối năm 2026. Đó là yêu cầu của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về tiến độ thực hiện “Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân”.

Đà Nẵng: Thay đổi cách tổ chức thực hiện khám sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết 72

Đà Nẵng: Thay đổi cách tổ chức thực hiện khám sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết 72

VOV.VN - Các địa phương phải thay đổi cách thức tổ chức thực hiện, tập trung xử lý những địa bàn, nhóm đối tượng còn chậm trong 3 tháng cuối năm 2026. Đó là yêu cầu của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về tiến độ thực hiện “Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân”.

Đà Nẵng tăng tốc 100 ngày khám sức khỏe toàn dân theo NQ72
Đà Nẵng tăng tốc 100 ngày khám sức khỏe toàn dân theo NQ72

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành Y tế Đà Nẵng đang triển khai "Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân", hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sàng lọc miễn phí và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID trong năm 2026.

Đà Nẵng tăng tốc 100 ngày khám sức khỏe toàn dân theo NQ72

Đà Nẵng tăng tốc 100 ngày khám sức khỏe toàn dân theo NQ72

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành Y tế Đà Nẵng đang triển khai "Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân", hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sàng lọc miễn phí và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID trong năm 2026.

Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị
Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Từ ngày 5/6 đến 7/6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị

Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Từ ngày 5/6 đến 7/6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục