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Đà Nẵng tổ chức truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Thứ Năm, 14:58, 12/11/2026
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VOV.VN - Sáng 12/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

 

Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự  xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng phối hợp với các ban, ngành và các thôn gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, khảo sát thực địa.

Từ ngày 26/10 đến 4/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt được tìm thấy tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, 3 hài cốt còn lại được quy tập từ những phần mộ mà người dân địa phương đã gìn giữ, chăm nom nhiều năm.

Da nang to chuc truy dieu va an tang 8 hai cot liet si hinh anh 1
An táng 8 Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Quế Sơn.

Tại hầm trú ẩn Bà Hội, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như võng dù, xẻng bộ binh, tấm tăng che mưa và một chiếc bông tai khắc chữ “NT”. Trong đợt quy tập này, các lực lượng thu được 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin để xác định danh tính liệt sĩ và sớm báo tin cho thân nhân.

CTV Quang Cường/VOV-Miền Trung
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