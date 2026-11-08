Đà Nẵng tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

Tại chương trình, Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng tôn vinh 15 doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật như: chính sách phúc lợi cho người lao động, chấp hành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng qua hệ lao động hài hòa.

Đây là những doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ tốt quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Trong số đó, nhiều doanh nghiệp quan tâm cải thiện bữa ăn ca, điều kiện làm việc, chăm lo chỗ ở, đời sống tinh thần và việc học hành của con em công nhân.

Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng tôn vinh 15 “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động”

Ông Trần Xuân Hòe, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phân Dệt may 29/3, thành phố Đà Nẵng, đơn vị được tôn vinh lần này cho biết: “Đây là vinh dự rất lớn cho doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Để làm được điều này chúng tôi suy nghĩ rằng người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động không chỉ là tiền lương đúng hạn, các khoản bảo hiểm mà còn chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Chính vì vậy, tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 môi trường lao động hài hòa, chúng tôi luôn giữ được nguồn lực lao động. Mong rằng các cấp, đặc biệt Công đoàn cơ sở tạo điều kiện nhiều hơn nữa để doanh nghiệp có mối quan tâm nhiều đến người lao động giúp họ an tâm công tác”.

Tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu

Tại Chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng biểu dương công nhân lao động tiêu biểu và trao giải Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Cuộc thi được phát động từ giữa tháng 3 năm 2026, thu hút 145 tác phẩm của các tác giả thuộc khối chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Nhiều tác phẩm khai thác những câu chuyện bình dị nhưng giàu giá trị nhân văn, phản ánh tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến, sự tận tụy trong lao động, công tác và những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều bài viết giới thiệu các mô hình mới, cách làm sáng tạo của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần lan tỏa những điển hình tiên tiến và thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố phát triển.