Đà Nẵng tuyên dương 42 nhà giáo trẻ tiêu biểu

42 thầy, cô giáo được tuyên dương lần này là những nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới trong quá trình dạy và học; tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên, sinh viên; là lực lượng nòng cốt, có tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, xã Trà Leng được tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2026

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương 34 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố và 6 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa tôn vinh giảng viên, giáo viên trẻ, các em học sinh tiêu biểu có nhiều cống hiến, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gặt hái được những thành tích cao, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt" , "Học sinh 3 rèn luyện" thành phố Đà Nẵng năm học 2025-2026

Chị Hồ Thị Hạnh Vi, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng được tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” bày tỏ xúc động. “Hôm nay, bản thân cảm thấy hạnh phúc và vinh dự là giáo viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương cấp thành phố. Thời gian qua, trong công tác chuyên môn không ngừng đổi mới công tác giảng dạy hỗ trợ học sinh, hỗ trợ đồng nghiệp. Đối với phong trào đoàn, thanh niên luôn tạo ra những kế hoạch, hoạt động nhằm hỗ trợ tích cực đối với các bạn học sinh cũng như đoàn viên, thanh niên trong nhà trường. Trong thời gian tới cần phải nâng cao khả năng chuyên môn của mình, kêu gọi hỗ trợ kinh phí giúp học sinh khó khăn”.