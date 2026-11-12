English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng tuyên dương 42 nhà giáo trẻ tiêu biểu

Thứ Năm, 12:06, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/11, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tuyên dương và trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố tặng cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu đang công tác trong các trường học, các cơ sở giáo dục.trường học, các cơ sở giáo dục.

 

42 thầy, cô giáo được tuyên dương lần này là những nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới trong quá trình dạy và học; tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên, sinh viên; là lực lượng nòng cốt, có tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Da nang tuyen duong 42 nha giao tre tieu bieu hinh anh 1
Cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, xã Trà Leng được tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2026

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương 34 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố và 6 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa tôn vinh giảng viên, giáo viên trẻ, các em học sinh tiêu biểu có nhiều cống hiến, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gặt hái được những thành tích cao, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Da nang tuyen duong 42 nha giao tre tieu bieu hinh anh 2
Tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt" , "Học sinh 3 rèn luyện" thành phố Đà Nẵng năm học 2025-2026

Chị Hồ Thị Hạnh Vi, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng được tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” bày tỏ xúc động. “Hôm nay, bản thân cảm thấy hạnh phúc và vinh dự là giáo viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương cấp thành phố. Thời gian qua, trong công tác chuyên môn không ngừng đổi mới công tác giảng dạy hỗ trợ học sinh, hỗ trợ đồng nghiệp. Đối với phong trào đoàn, thanh niên luôn tạo ra những kế hoạch, hoạt động nhằm hỗ trợ tích cực đối với các bạn học sinh cũng như đoàn viên, thanh niên trong nhà trường. Trong thời gian tới cần phải nâng cao khả năng chuyên môn của mình, kêu gọi hỗ trợ kinh phí giúp học sinh khó khăn”.

2_32.jpg

Nhiều mô hình Dân vận "khéo” ở thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Tuyết Lê-Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều mô hình Dân vận "khéo” ở thành phố Đà Nẵng
Nhiều mô hình Dân vận "khéo” ở thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Nhiều mô hình Dân vận "khéo” ở thành phố Đà Nẵng

Nhiều mô hình Dân vận "khéo” ở thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ KDC tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Đà Nẵng: Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ KDC tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang rộn ràng khắp các khu dân cư. Đây là dịp để bà con thắt chặt tình làng nghĩa xóm và cùng nhau xây dựng cộng đồng.Năm nay, thành phố Đà Nẵng đã dành hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ 1.454 khu dân cư tổ chức ngày hội.

Đà Nẵng: Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ KDC tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đà Nẵng: Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ KDC tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang rộn ràng khắp các khu dân cư. Đây là dịp để bà con thắt chặt tình làng nghĩa xóm và cùng nhau xây dựng cộng đồng.Năm nay, thành phố Đà Nẵng đã dành hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ 1.454 khu dân cư tổ chức ngày hội.

Đà Nẵng tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Đà Nẵng tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

VOV.VN - Hôm nay (8/11), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động”, biểu dương công nhân lao động tiêu biểu và trao giải Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố năm 2026.

Đà Nẵng tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

Đà Nẵng tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

VOV.VN - Hôm nay (8/11), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động”, biểu dương công nhân lao động tiêu biểu và trao giải Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố năm 2026.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục