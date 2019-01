Đà Nẵng: Xe tải húc văng nhiều xe đang dừng chờ đèn đỏ

Vào khoảng 17h chiều tối qua, xe tải biển số 43C-170.01 (chưa rõ tên tài xế) đang chạy trên đường 30/4 theo hướng từ đường Nguyễn Hữu Thọ về Quảng trường 2/9, khi đến ngã tư giao với đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng đã húc văng 2 ô tô và một xe máy đang dừng đèn đỏ. Cú tông mạnh khiến nhiều xe bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng khám hiện trường (ảnh Hà Nam)

Tai nạn khiến nhiều xe hư hỏng (ảnh Hà Nam)

Tai nạn khiến giao thông bị ách tắc (ảnh Hà Nam)

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng cho biết: "Vụ tai nạn như chiều hôm qua chỉ va chạm tại nút ngã tư có đèn tín hiệu. Cái này là do lỗi của lái xe chạy với tốc độ không kiểm soát được, may mắn là va chạm nhẹ. Hiện nay, Uỷ ban Nhân dân thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng triển khai bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyế đường và nút giao thông"./.

