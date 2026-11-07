Đà Nẵng xóa lõm sóng ở toàn bộ 116 thôn, cụm dân cư, đưa internet đến người dân

Đến thời điểm này, thành phố đã xóa xong tình trạng lõm sóng tại 116/116 thôn, cụm dân cư, đạt 100% kế hoạch. Sau sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, vẫn còn nhiều thôn miền núi mất sóng, yếu sóng, trong đó 14 thôn chưa có điện lưới.

Qua khảo sát, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cùng Viettel Đà Nẵng còn phát hiện thêm 27 thôn, cụm dân cư lõm sóng ngoài danh sách ban đầu.

Kéo cáp thi công tại một điểm lõm sóng ở xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng.

Thành phố huy động doanh nghiệp viễn thông tối ưu mạng lưới, bổ sung thiết bị, xây mới trạm phát sóng, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nguồn điện. Riêng Viettel Đà Nẵng xây dựng và phát sóng 36 trạm, phủ sóng 116 thôn, cụm dân cư ở 18 xã. Tại những nơi địa hình hiểm trở, thành phố Đà Nẵng được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 14 bộ internet vệ tinh Starlink, lắp tại 4 thôn và 10 cơ sở giáo dục.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã đề xuất và được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất triển khai lắp sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ viễn thông internet vệ tinh Starlink cho 6 xã biên giới nhằm mục đích phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn thành xóa lõm sóng tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, y tế số, thương mại điện tử ở miền núi. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục rà soát các cụm dân cư còn yếu sóng cục bộ.

Xóa lõm sóng giúp người dân tiếp cận tốt hơn dịch vụ viễn thông, tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, y tế số.

“Cấp xã, phường được xác định là tuyến đầu trong chuyển đổi số, bởi hơn ai hết, xã, phường là nơi trực tiếp phục vụ nhân dân. Đây là nơi thể hiện rõ nhất hiệu quả phục vụ người dân, vì người dân đánh giá sự hài lòng đối với chính quyền thông qua cấp xã, phường”, ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết thêm.