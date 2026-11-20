

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được thực hiện tại 31 xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Một số địa phương có số lượng nhà tương đối lớn, như xã Thu Bồn 21 nhà; các xã Tây Giang và Sông Kôn, mỗi địa phương 15 nhà; xã Thạnh Mỹ 11 nhà...

Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 127 nhà cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó 76 nhà xây mới và 51 nhà sửa chữa, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng và nhà sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố. Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình về đích sớm so với khế hoạch UBND thành phố và Chính phủ giao.

“Quá trình thực hiện có nhiều khó khăn, nhất là khi giai đoạn cao điểm vào mùa mưa, vật tư đưa đến các vùng nông thôn, miền núi rất khó khăn và giá cả vật liệu tăng cao. Phần lớn những nhà nghèo khó nằm ở các xã vùng sâu, vùng xa như Sông Kôn, Tây Giang, tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, lực lượng Quân sự các cấp đã triển khai xây dựng các nhà tương đối khang trang”, Đại tá Đinh Văn Hưng cho hay.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy BCH Quân sự TP Đà Nẵng (thứ 6 từ phải qua) trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình xóa nhà tạm

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị tổng kết

Trong Chương trình này, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố Đà Nẵng tặng mỗi hộ gia đình nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà với mức 2 triệu đồng/nhà. Các địa phương tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm huy động hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng, ngày công...

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm trước thời hạn đặt ra là ngày 22/12/2026 thể hiện sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị thành phố. Qua đó, góp phần giúp các hộ gia đình trong diện này có điều kiện cải thiện nơi ở, ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố.

“Đề nghị các địa phương, Sở ngành tiếp tục rà soát và chăm lo toàn diện đến đời sống của hộ gia đình; Theo dõi sát tình hình thực tế sau khi được bàn giao, kịp thời hỗ trợ sinh kế, y tế, giáo dục và các chính sách an sinh để gia đình từng bước ổn định cuộc sống lâu dài”, bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị.