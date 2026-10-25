Đà Nẵng xóa nhà tạm cho con đẻ người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học



Đến nay, 101/127 căn nhà đã hoàn thành, 26 căn còn lại đang được khẩn trương thi công. Với quyết tâm cao, thành phố phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình trong tháng 11/2026, trước thời hạn thành phố giao và gần một năm so với mốc 27/7/2027 của Chính phủ.

Chung sức dựng xây những mái ấm nghĩa tình

Những ngày cuối tháng 10, căn nhà mới của gia đình ông Trần Danh Tiến, ở thôn La Tháp, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Từng phần việc được triển khai khẩn trương để gia đình sớm có nơi ở kiên cố, an toàn trước mùa mưa bão. Sau nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp, niềm mong mỏi có một mái ấm vững chắc của gia đình ông đang dần trở thành hiện thực.

Nhìn căn nhà mới, ông Tiến không giấu được niềm xúc động. Ông bày tỏ, trước đây gia đình chỉ có căn nhà một mái, xây dựng đơn sơ như ki-ốt, mỗi khi mưa bão đến là thấp thỏm lo sợ nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào. Nay được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới khang trang, vững chãi, gia đình rất phấn khởi, yên tâm hơn trước mùa mưa bão.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng thăm hỏi gia đình thuộc diện xóa nhà tạm.

Không riêng gia đình ông Tiến, nhiều hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Thu Bồn cũng đang đón nhận niềm vui từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là địa phương có số lượng nhà được hỗ trợ nhiều nhất trong 31 xã, phường ở Đà Nẵng triển khai chương trình (với 21 căn). Đến nay, xã đã hoàn thành 17 căn, gồm 16 căn sửa chữa và một căn xây mới; 4 căn còn lại đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Để bảo đảm kế hoạch đề ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các gia đình trong quá trình xây dựng. Cùng với nguồn kinh phí được phân bổ, địa phương tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp vật liệu, ngày công lao động, giúp các hộ giảm bớt chi phí, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS thành phố, nhất là đối với những hộ gặp khó khăn về nhân công xây dựng. Cùng với lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực tham gia hỗ trợ ngày công, vận động vật liệu, kinh phí giúp các gia đình sớm hoàn thành nhà ở.

Từ sự chung sức của các lực lượng, những căn nhà mới đang từng bước được hoàn thiện. Mỗi công trình hoàn thành là một gia đình có nơi ở an toàn, ổn định, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với những người đang chịu ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang

Thực hiện chủ trương của thành phố về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng được giao triển khai hỗ trợ 127 căn nhà tại 31 xã, phường, gồm 76 căn xây mới và sửa chữa 51 căn.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là hoạt động đền ơn đáp nghĩa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát từng trường hợp, nắm chắc điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh, nhất là đối với các hộ ở địa bàn miền núi, giao thông cách trở.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng (thứ 3 từ trái sang) tặng quà gia đình thuộc diện xóa nhà tạm tại xã Sông Kôn.

Đến nay, chương trình đã hoàn thành 101/127 căn nhà, đạt gần 80% kế hoạch, trong đó có 57 căn xây mới và 44 căn sửa chữa; 18/31 xã, phường đã hoàn thành toàn bộ số nhà được giao. Kết quả này thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự chung tay của cộng đồng.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là các địa phương chủ động huy động thêm nhân lực, vật liệu xây dựng và các nguồn lực xã hội. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia hỗ trợ những hộ thiếu nhân công, góp phần giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại xã miền núi Sông Kôn (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), nơi có 15 trường hợp được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, điều kiện địa hình phức tạp, giao thông khó khăn khiến việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, bằng sự phối hợp giữa các lực lượng, địa phương đã huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ các gia đình. Trong đó, Bộ Tham mưu Quân khu 5 hỗ trợ 180 ngày công lao động; Công ty Thủy điện Sông Kôn 2 hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 hộ hoàn cảnh khó khăn nhất.

Những việc làm cụ thể đó tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác dân vận và đền ơn đáp nghĩa. Ngoài đóng góp sức người, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp đồng hành với các gia đình, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Quyết tâm về đích trước thời hạn gần một năm

Bước vào giai đoạn nước rút, toàn chương trình còn 26 căn nhà chưa hoàn thành, gồm 19 căn xây mới và 7 căn sửa chữa. Phần lớn tập trung tại các xã miền núi như Sông Kôn, Tây Giang, Hùng Sơn, nơi điều kiện giao thông khó khăn, chi phí vận chuyển vật liệu lớn. Đặc biệt, thời điểm cuối năm trùng với mùa mưa bão, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Trước những khó khăn đó, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát tiến độ từng công trình, xác định rõ những vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Các lực lượng chủ động bố trí nhân công, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh thi công; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, an toàn và độ bền của công trình.

Lực lượng Dân quân đang hỗ trợ xây dựng nhà tại xã Sông Kôn.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng cho biết, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Bộ CHQS thành phố đang tập trung cao nhất các nguồn lực, phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ những căn nhà còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026, trước thời hạn ngày 22/12 thành phố giao và trước gần một năm so với mốc thời gian của Chính phủ.

Quyết tâm về đích sớm được đặt ra cùng yêu cầu bảo đảm chất lượng từng căn nhà. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch mà quan trọng hơn là giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định lâu dài, nhất là trước diễn biến phức tạp của thiên tai, mưa bão.

Từ những căn nhà đang hoàn thiện ở Thu Bồn đến các công trình trên địa bàn miền núi Sông Kôn, Tây Giang, Hùng Sơn, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị đang từng ngày mang lại những mái ấm vững chắc cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bộ CHQS thành phố làm việc với xã Sông Kôn về đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm

Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình được an cư, thêm một việc làm thiết thực tri ân những người có công với cách mạng. Với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, Đà Nẵng đang nỗ lực đưa chương trình về đích trước thời hạn, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.