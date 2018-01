Đã rõ nguyên nhân 2 trẻ tử vong ở huyện vùng cao Trạm Tấu

Cụ thể, ca thứ nhất, cháu Giàng A Sao 7 tuổi, địa chỉ thôn Pá Hu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, tử vong ngày 31 tháng 12 năm 2017. Ca thứ hai, cháu Mùa A Súa 5 tuổi, địa chỉ: thôn Háng Gàng, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, tử vong lúc 16h30 ngày 3/1/2018. Cán bộ Trạm Y tế xã tiêm phòng bệnh cho trẻ em. (ảnh minh họa).

Ngay sau khi có thông tin về hai trẻ tử vong tại huyện Tạm Tấu, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã cử đoàn công tác đến hỗ trợ điều tra, làm việc với chính quyền địa phương và trường học (nơi có học sinh tử vong) để làm rõ nguyên nhân.

Qua điều tra xác minh hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và gia đình: Cháu Giàng A Sao được chẩn đoán viêm phổi thùy, suy thận cấp. Sau khi vào viện điều trị 7 tiếng, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã tư vấn chuyển bệnh nhân đi Hà Nội, nhưng người nhà đã cho trẻ về nhà để điều trị thuốc nam và trẻ tử vong trên đường về do suy hô hấp nặng.

Trường hợp cháu Mùa A Súa, qua điều tra xác minh tại gia đình bệnh nhân, trẻ bị tiêu chảy nhiều lần trên ngày, kéo dài 2 ngày, gia đình không cho đi viện khám, mà cho trẻ điều trị bằng thuốc nam và trẻ đã tử vong lúc 16h30 ngày 3/1/2018. Cháu Mùa A Súa được xác định bị tiêu chảy cấp, mất nước nặng.

Từ những thông tin điều tra, xác minh và hồ hơ bệnh án, Đoàn công tác của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái kết luận: 02 ca bệnh tử vong trên không liên quan đến dịch bệnh, do 2 ca bệnh có triệu chứng bệnh khác nhau, không có yếu tố dịch tễ ở hai địa điểm cách xa nhau. Nguyên nhân tử vong do trẻ mắc bệnh không được khám và điều trị kịp thời.

Ngành y tế cũng đã phối hợp với chính quyền và các ban ngành tiến hành vận động để người dân yên tâm đưa trẻ đến trường học và tuyên truyền để những trường hợp mắc bệnh phải được đưa đến cơ sở y tế khám và điều trị đúng cách, kịp thời./.