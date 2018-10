Đã tìm ra nguyên nhân khiến hơn 50 trẻ bị ngộ độc ở TP HCM

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, Công ty TNHH Đồng Tiến tại phường Tân Thành, quận Tân Phú vừa hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc gia hạn chưa được cơ quan này chấp nhận do không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra đơn vị cung cấp bánh mì và nguyên liệu.

Sáng 29/10, qua thanh tra cho thấy cơ sở này mắc các lỗi về điều kiện vệ sinh, mặt bằng nhà xưởng không đáp ứng yêu cầu, cũng như cách bố trí... Cơ sở Đồng Tiến đã không khắc phục theo thẩm định nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Đặc biệt là cung cấp 300 khẩu phần bánh mì cho nhà thờ giáo xứ Tân Thái Sơn, khiến hơn 50 người phải cấp cứu vì ngộ độc. Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng theo nhận định của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, nguy cơ ngộ độc hàng loạt có thể do chà bông gà trong bánh mì, khả năng thành phần thực phẩm này đã bị nhiễm Tụ cầu (Staphylococcus) nên khi ăn vào, bệnh nhân bị nhiễm độc với các biểu hiện cấp tính nhanh và mạnh như vậy. Bánh mì có thể nhiễm khuẩn do chất lượng nguyên liệu kém, hoặc quy trình làm chà bông và điều kiện, thời gian bảo quản chưa đảm bảo.

Được biết, công ty Đồng Tiến tự sản xuất bánh mì, trứng cút mua của công ty CP, riêng chà bông gà sử dụng của đối tác là Công ty Hà Trang, rồi chế biến thành sản phẩm bánh mì chà bông. Qua ghi nhận của đoàn kiểm tra, cơ sở Đồng Tiến chế biến bánh mì lúc 4 giờ chiều ngày 27/10, đến 7 giờ sáng ngày 28/10 thì cung cấp cho nhà thờ với số lượng 300 phần. Sau đó nhà thờ đã phát cho các bé tham gia hội thánh và có hơn 50 người ngộ độc cấp cứu.

Hàng chục bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện quận Tân Phú sáng 29/10.

Đội Quản lý an toàn thực phẩm số 4 - phụ trách địa bàn huyện Củ Chỉ cũng đang kiểm tra cơ sở sản xuất khô gà Hà Trang, ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, đặc biệt kiểm tra nguồn gốc thịt gà nguyên liệu và lấy mẫu để kiểm nghiệm. Đồng thời lấy danh sách các nơi tiêu thụ sản phẩm để kịp thời xử lý nếu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định./.