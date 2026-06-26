Đã tìm thấy hai mẹ con T.M được cho là bị bắt cóc ở Thái Nguyên, sức khỏe ổn định

Liên quan đến vụ việc hai mẹ con T.M trú tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, Thái Nguyên rời khỏi nhà vào ngày 24/6/2026, đến ngày 26/6, lực lượng Công an đã xác định và tìm thấy hai mẹ con, đồng thời bàn giao an toàn cho gia đình.

Công an phường Hương Trà, thành phố Huế tìm thấy T.M tại nhà T.V.S (cởi trần)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an địa phương tiến hành các biện pháp xác minh, truy tìm.

Từ nguồn tin thu thập được, cơ quan Công an xác định hai mẹ con T.M cùng một người đàn ông mặc áo trắng đã xuất hiện tại Bến xe khách Thái Nguyên và bắt xe khách di chuyển vào thành phố Huế.

Quá trình phối hợp xác minh hành trình, lực lượng chức năng xác định khoảng tối 25/6, cả ba người xuống xe tại khu vực vòng xuyến Tứ Hạ, thuộc phường Hương Trà, thành phố Huế.

Ngay trong đêm, phường Hương Trà, thành phố Huế đã chỉ đạo lực lượng công an tiến hành khoanh vùng, xác minh nhân thân. Qua đó xác định người đàn ông đi cùng là T.V.S (sinh năm 1970), trú tại địa phương.

Công an sau đó kiểm tra nơi cư trú của T.V.S và phát hiện hai mẹ con T.M tại đây, tình trạng sức khỏe ổn định.

Làm việc với cơ quan chức năng, T.V.S và T.M cho biết đã quen biết nhau từ trước và chủ động liên lạc, hẹn gặp để cùng di chuyển.

Công an phường Hương Trà bàn giao T.M và con trai cho gia đình

Sau khi hoàn tất xác minh, lực lượng Công an đã thông báo cho gia đình và bàn giao hai mẹ con T.M vào khoảng 11h ngày 26/6.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng; không lan truyền tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đồng thời, các gia đình cần tăng cường quản lý, quan tâm con em, đặc biệt là trẻ nhỏ hoặc người có vấn đề về tâm lý để phòng ngừa các tình huống tương tự.

Trước đó tối qua, ngày 25/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội về việc hai mẹ con ở phường Quyết Thắng bị bắt cóc là chưa được kiểm chứng. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc như các thông tin đăng tải.