Đại biểu Quốc hội: Ai chịu trách nhiệm khi trẻ em bị dụ dỗ, xâm hại trên MXH?

Chiều 30/10, tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời ghi nhận những chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ dự án tồn đọng, đầu tư hạ tầng, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu cho rằng, việc chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, từ xây dựng chính sách sang tổ chức thực thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm là hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, từ thực tiễn nắm bắt ý kiến cử tri, ông đặc biệt lưu ý những vấn đề liên quan đến trẻ em, trong đó có chất lượng bữa ăn bán trú, bạo lực học đường, thuốc lá điện tử và tác động của nội dung độc hại trên môi trường mạng.

Theo đại biểu, không thể phủ nhận những lợi ích mà internet mang lại cho trẻ em trong học tập, tiếp cận tri thức, phát triển ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ và khả năng sáng tạo. Thế nhưng, trẻ em đang bước vào môi trường số nhanh hơn khả năng bảo vệ của gia đình, nhà trường, pháp luật và các nền tảng công nghệ.

Đáng lo ngại, khi chưa có đủ nhận thức và kỹ năng để nhận diện rủi ro, trẻ có thể trở thành mục tiêu của những hành vi dụ dỗ, bắt nạt, xâm hại và thao túng tâm lý ngày càng tinh vi. Trong khi đó, trách nhiệm giữa các chủ thể chưa thực sự rõ ràng; việc kiểm soát độ tuổi, phát hiện và xử lý vi phạm còn hạn chế.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy dẫn ra những tình huống đáng báo động: Kẻ xấu có thể giả danh bạn bè hoặc người nổi tiếng để tạo lòng tin, dụ dỗ trẻ cung cấp hình ảnh riêng tư, sau đó dùng những hình ảnh này để đe dọa, khống chế. Một bức ảnh bị chế giễu hay đoạn video bị phát tán trong nhóm lớp cũng có thể nhanh chóng lan rộng, khiến trẻ bị cô lập, xúc phạm, ngay cả khi đã rời khỏi môi trường học đường.

Không những vậy, sự phát triển của công nghệ còn làm gia tăng nguy cơ hình ảnh trẻ bị ghép vào nội dung nhạy cảm, giọng nói và hình ảnh người thân bị giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đại biểu, điều đáng sợ không chỉ nằm ở những nội dung giả mạo mà còn là tổn thương tinh thần có thật mà trẻ em phải gánh chịu.

Từ thực tế đó, ông đặt câu hỏi: Liệu trẻ có thể nhận diện đầy đủ mọi thủ đoạn tinh vi? Liệu cha mẹ có thể kiểm soát tất cả nội dung mà các thuật toán liên tục đề xuất? Nếu nền tảng số chưa ngăn chặn người lạ tiếp cận trẻ, chưa kịp thời xử lý nội dung độc hại thì việc chỉ yêu cầu gia đình quản lý chặt chẽ hơn là chưa đủ. “Không thể đòi hỏi trẻ tự bảo vệ mình trước những rủi ro mà ngay cả người trưởng thành cũng khó nhận diện”, đại biểu nhấn mạnh.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, vấn đề không phải là có nên cho trẻ em tiếp cận internet hay không, mà là làm thế nào để các em được hưởng lợi từ công nghệ nhưng không phải đánh đổi sự an toàn, sức khỏe, tinh thần và quyền riêng tư. Bởi vậy, trách nhiệm bảo vệ trẻ em cần được đặt ra đồng bộ, không thể chỉ dừng ở những lời khuyên dành cho phụ huynh và học sinh.

Đại biểu đánh giá việc triển khai Quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 đã tạo tiền đề huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, nhà trường, gia đình và doanh nghiệp công nghệ. Tuy nhiên, cơ chế phối hợp, phân định trách nhiệm, bố trí nguồn lực và ràng buộc nghĩa vụ của các nền tảng số vẫn cần được tăng cường.

Để khắc phục những bất cập, đại biểu kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật về trẻ em, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của nền tảng số; tăng cường giám sát việc thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030. Trong đó, cần làm rõ nghĩa vụ ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung xâm hại, xử lý phản ánh và phối hợp với cơ quan chức năng.

Đối với Chính phủ, cần phân công rõ cơ quan chủ trì, bố trí nguồn lực, xác định thời hạn và kết quả thực hiện; xây dựng quy trình phối hợp thống nhất từ tiếp nhận tin báo, xác minh, bảo vệ nạn nhân đến xử lý vi phạm, bảo đảm trẻ em và gia đình có đầu mối dễ tiếp cận khi cần trợ giúp. Đồng thời, các cơ quan chức năng và địa phương cần tăng cường điều tra tội phạm mạng, phối hợp quốc tế hỗ trợ nạn nhân, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, phòng chống bắt nạt trực tuyến và hỗ trợ tâm lý học đường.