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Đại biểu Quốc hội: Không để chi phí ô nhiễm bị chuyển sang người dân và ngân sách

Thứ Bảy, 05:00, 07/11/2026
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VOV.VN - Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Đại biểu đề nghị siết chặt kiểm soát nguồn nước khi một thông số quá tải, đồng thời làm rõ địa vị pháp lý của tín chỉ carbon để khuyến khích công nghệ sạch.

"Trả tiền không có nghĩa là được quyền gây ô nhiễm"

Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Bùi Văn Dũng - đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra nhiều phân tích sắc bén từ góc độ đạo đức môi trường và hiệu quả thể chế. Đại biểu cảnh báo tình trạng có dự án sinh lợi nhưng xã hội vẫn chịu thiệt nếu chi phí khắc phục ô nhiễm bị đẩy sang cộng đồng và ngân sách nhà nước.

Dai bieu quoc hoi khong de chi phi o nhiem bi chuyen sang nguoi dan va ngan sach hinh anh 1
Đại biểu Bùi Văn Dũng - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Quốc hội)

Theo đại biểu, thực tế hiện nay cho thấy ô nhiễm nguồn nước, không khí, áp lực chất thải và sự thiếu đồng bộ của hạ tầng xử lý đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế của người dân cũng như môi trường thu hút đầu tư. Theo đại biểu Bùi Văn Dũng, muốn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số một cách bền vững, bắt buộc phải nâng cao giá trị tạo ra trên mỗi đơn vị tài nguyên, giảm thiểu phát thải và chi phí khắc phục ô nhiễm. "Tôi tán thành sửa Luật Bảo vệ môi trường để ngăn sự chuyển dịch chi phí ấy ngay từ quyết định đầu tư", đại biểu Dũng nhấn mạnh.

Đại biểu đề nghị cần quán triệt sâu sắc quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế thuần túy trên nền tảng đạo đức môi trường. Người hưởng lợi từ hoạt động đầu tư không được đẩy tổn thất sang cộng đồng; thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm gìn giữ điều kiện sống cho các thế hệ mai sau.

Đặc biệt, đại biểu khẳng định có những tổn hại đối với hệ sinh thái không thể nào khắc phục hay phục hồi chỉ bằng việc trả tiền. Vì vậy, nghĩa vụ trả chi phí ô nhiễm không bao giờ được hiểu đồng nghĩa với việc "trả tiền để có quyền gây ô nhiễm".

Siết chặt kiểm soát xả thải và bảo vệ an toàn nguồn nước sinh hoạt

Từ luận điểm trên, đại biểu Bùi Văn Dũng kiến nghị Luật cần bảo vệ nguồn nước ngay khi chỉ cần một thông số ô nhiễm đã hết khả năng chịu tải. Đại biểu chỉ ra điểm vướng mắc trong dự thảo Luật khi hiện vẫn gắn điều kiện hạn chế xả thải với việc nguồn nước mất hoàn toàn khả năng chịu tải đối với tất cả các thông số bắt buộc đánh giá.

Dai bieu quoc hoi khong de chi phi o nhiem bi chuyen sang nguoi dan va ngan sach hinh anh 2
Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. (Ảnh: Quốc hội)

Mặc dù dự thảo đã bổ sung nội dung quản lý tổng tải lượng và báo cáo giải trình phương pháp đánh giá từng thông số, nhưng nguyên tắc quyết định cho phép xả thải trong trường hợp có một thông số vượt ngưỡng vẫn chưa rõ ràng.

Để chứng minh bất cập, đại biểu lấy ví dụ một đoạn sông đã quá tải tổng ni-tơ thì khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm khác không thể làm giảm rủi ro sinh thái do ni-tơ gây ra. Tương tự, nước thải dù có nồng độ chất ô nhiễm thấp nhưng nếu lưu lượng xả cực lớn thì vẫn tạo ra tải lượng ô nhiễm khổng lồ. Do đó, việc chỉ dựa vào nồng độ để kết luận hoạt động xả thải bảo đảm an toàn là chưa sát thực tế.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị luật hóa các quy định bảo đảm an toàn cho nguồn cấp nước sinh hoạt, giao Chính phủ quy định cụ thể cách thức minh chứng và cơ chế giám sát thực chất.

Làm rõ địa vị pháp lý của tín chỉ carbon để khuyến khích công nghệ sạch

Nội dung trọng tâm khác được đại biểu Bùi Văn Dũng lưu ý là việc bảo đảm quyền hưởng lợi hợp pháp từ hoạt động đầu tư giảm phát thải. Dù việc xác định tín chỉ carbon là hàng hóa giao dịch đã được đề cập, nhưng địa vị pháp lý của loại hình này vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện.

Đại biểu đề nghị đối chiếu quy định này với Điều 115 Bộ luật Dân sự về quyền tài sản, nhằm làm rõ quyền của chủ thể sở hữu tín chỉ carbon hợp lệ, các điều kiện chuyển giao cũng như hậu quả pháp lý phát sinh khi tín chỉ bị thu hồi hoặc hủy bỏ.

Bên cạnh đó, đại biểu lưu ý không được đồng nhất tín chỉ carbon với hạn ngạch phát thải vì hai khái niệm này có căn cứ hình thành hoàn toàn khác nhau. Việc xác định minh bạch quyền và rủi ro pháp lý sẽ giúp doanh nghiệp chủ động tính toán bài toán kinh tế khi đầu tư vào công nghệ sạch, đồng thời bảo đảm tính công bằng đối với những chủ thể bỏ vốn và công sức để tạo ra lợi ích thiết thực cho môi trường.

Văn Ngân/VOV.VN
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