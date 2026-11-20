Giá nông sản biến động, nông dân cần công cụ phòng vệ

Ngày 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Phát biểu thảo luận, đại biểu Tráng A Dương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai, nhận định việc ban hành Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh là cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển thị trường hàng hóa hiện đại, minh bạch, đồng thời tạo công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá cho doanh nghiệp và người sản xuất. Từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, đại biểu cho rằng cần đặc biệt quan tâm đến khả năng tiếp cận thị trường của nông dân và các hộ trực tiếp sản xuất.

Đại biểu Tráng A Dương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo đại biểu, nỗi lo lớn của người trồng cà phê tại Tây Nguyên không chỉ là năng suất, sản lượng mà còn là giá bán sau mỗi vụ thu hoạch. Thực tế, người dân đã bước vào vụ thu hoạch cà phê nhưng giá thu mua giảm mạnh theo diễn biến thị trường quốc tế. Chỉ trong vài tháng, giá cà phê giảm từ khoảng 100.000 đồng/kg xuống chưa tới 80.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, một bộ phận nông dân đã tham gia thị trường hàng hóa phái sinh thông qua Sở Giao dịch hàng hóa trong nước nhằm phòng vệ giá. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vẫn hạn chế do yêu cầu về vốn, công nghệ, ngôn ngữ và kiến thức giao dịch, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Tráng A Dương cho rằng, giá trị thiết thực của thị trường phái sinh là giúp người nông dân chủ động bảo vệ giá trị sản phẩm. Khi giá cà phê ở mức 100.000 đồng/kg, người trồng có thể sử dụng công cụ phái sinh để phòng vệ trước nguy cơ giá giảm trong thời gian chờ thu hoạch, thay vì hoàn toàn bị động.

Do đó, đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần có chính sách hỗ trợ các hộ nông dân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất tiếp cận thị trường; đơn giản hóa quy trình tham gia, tăng cường tuyên truyền, đào tạo và hướng dẫn kỹ năng giao dịch để người dân sử dụng đúng công cụ phòng vệ giá. Đặc biệt, hiệu quả thị trường không nên chỉ đánh giá qua lãi, lỗ trên tài khoản giao dịch mà cần gắn với khả năng phòng vệ giá, ổn định thu nhập và hoạt động sản xuất hàng hóa thực tế.

Không để “được mùa, mất giá” tiếp tục bào mòn thu nhập

Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, cũng đề cập tình trạng nông dân sản xuất nhiều hơn nhưng thu nhập không tăng, thậm chí giảm sút. Đại biểu dẫn chứng, một hecta lúa thu hoạch 6 tấn, giá bán 7.000 đồng/kg thì doanh thu đạt 42 triệu đồng. Nhưng khi được mùa, sản lượng tăng lên 7 tấn, giá giảm còn 5.000 đồng/kg thì doanh thu chỉ còn 35 triệu đồng.

Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo đại biểu, nguyên nhân không chỉ do cung vượt cầu mà còn xuất phát từ hạn chế trong dự báo thị trường, bảo quản, chế biến, liên kết tiêu thụ và thiếu công cụ phòng ngừa rủi ro giá. Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh có thể góp phần giải quyết bài toán này nếu được thiết kế gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Góp ý về chính sách phát triển thị trường phục vụ nông nghiệp tại dự thảo, đại biểu đồng tình với định hướng hỗ trợ kết nối thị trường phái sinh với chuỗi sản xuất, chế biến, lưu thông, xuất khẩu; ưu tiên phát triển sản phẩm phái sinh dựa trên hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là nông sản. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cụ thể hóa trách nhiệm tổ chức đào tạo, cung cấp thông tin giá, hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận các công cụ quản trị rủi ro. Hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp cần được xác định là tiêu chí quan trọng khi đánh giá kết quả phát triển thị trường.

“Theo tôi, không nhất thiết từng hộ nông dân phải trực tiếp tham gia Sở giao dịch hàng hóa. Quan trọng là hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu có thể sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro hợp pháp, qua đó xây dựng cơ chế thu mua và tiêu thụ ổn định hơn cho nông dân”, đại biểu nêu rõ.

Một vấn đề khác được đại biểu Thạch Phước Bình quan tâm là cơ chế hình thành giá tham chiếu và kết nối thị trường giao ngay với thị trường phái sinh. Theo đại biểu, mặc dù dự thảo đã yêu cầu giá tham chiếu, giá thanh toán phải khách quan, minh bạch, có thể kiểm chứng và công khai phương pháp xác định, nhưng đối với nông sản Việt Nam cần đặc biệt chú trọng tính đại diện của giá tham chiếu đối với giá thu mua thực tế tại vùng sản xuất.

Đại biểu phân tích, giá gạo trên thị trường quốc tế có thể khác với giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long do khác biệt về chất lượng, chi phí chế biến, vận chuyển và điều kiện giao nhận. Nếu giá phái sinh không phản ánh phù hợp biến động giá nông sản thực tế thì công cụ phòng ngừa rủi ro sẽ khó phát huy hiệu quả. Vì vậy, đại biểu đề nghị hoàn thiện dự thảo, làm rõ yêu cầu công khai nguồn dữ liệu, phương pháp xác định giá tham chiếu, có tính đến chất lượng, vùng sản xuất và địa điểm giao nhận. Đồng thời, cần tăng cường công bố thông tin, giám sát liên thị trường và phòng ngừa thao túng giá. “Đây là vấn đề tôi cho rằng có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thông tin và xác định giá bán của người sản xuất”, đại biểu nhận định.

Cần kho bảo quản, tín dụng để giảm áp lực bán tháo

Về giao nhận hàng hóa và chứng thư kho, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng, đây là nhóm quy định có thể góp phần trực tiếp giảm áp lực bán tháo nông sản ngay sau thu hoạch. Thực tiễn cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến nông dân phải bán nông sản với giá thấp là thiếu kho bảo quản và thiếu vốn sau thu hoạch. Nếu có hệ thống kho đạt chuẩn, chứng thư kho hợp pháp, khả năng tiếp cận tín dụng và công cụ phòng ngừa rủi ro giá, người sản xuất sẽ chủ động hơn về thời điểm tiêu thụ, giảm áp lực bán hàng khi vào vụ thu hoạch đồng loạt.

Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của đơn vị vận hành kho, kiểm định chất lượng, xác thực chứng thư kho điện tử; có cơ chế phòng ngừa phát hành trùng lặp và xử lý trường hợp hàng hóa thiếu hụt, hư hỏng. Đồng thời, cần phối hợp với chính sách tín dụng nông nghiệp để phát huy giá trị của chứng thư kho trong tiếp cận nguồn vốn hợp pháp, tạo điều kiện cho hợp tác xã và doanh nghiệp chủ động lưu kho, tiêu thụ nông sản.

“Giá trị thực chất của Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh đối với nông nghiệp không phải là có bao nhiêu nông dân trực tiếp tham gia sàn giao dịch, mà là có bao nhiêu nông dân giảm được thiệt hại do biến động giá, có đầu ra ổn định hơn và nâng cao thu nhập từ chính sản phẩm mình làm ra”, đại biểu Thạch Phước Bình nhấn mạnh.

Phát triển sàn giao dịch chuyên biệt cho từng mặt hàng nông sản

Ở góc độ phát triển thị trường, đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh không chỉ thiết lập khuôn khổ quản lý một thị trường mới mà còn cần tạo đột phá về thể chế để hàng hóa Việt Nam, trước hết là nông sản, có thị trường giao dịch hiện đại ngay trong nước, giảm rủi ro về giá và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Media Quốc hội)

Đại biểu nhận định dự thảo chưa làm rõ khả năng tổ chức sàn giao dịch chuyên biệt theo từng ngành hàng như cà phê, lúa gạo, hồ tiêu hay trái cây. Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung tại Điều 12 hoặc Điều 32 nguyên tắc cho phép Sở Giao dịch hàng hóa chủ động tổ chức các phân khúc giao dịch chuyên biệt theo nhóm hàng hóa, trên cơ sở quy chế công khai, có hệ thống giao dịch, tiêu chuẩn hàng hóa, cơ chế giám sát và thanh toán phù hợp.

Đại biểu cũng đề nghị xây dựng lộ trình phát triển các hợp đồng dựa trên nông sản chủ lực, gắn với chuẩn hóa phẩm cấp, vùng nguyên liệu và hệ thống dữ liệu giao dịch. Việc hình thành giá tham chiếu cần bảo đảm công khai phương pháp, kiểm chứng nguồn dữ liệu và có cơ chế xử lý khi giá không còn phản ánh đúng thị trường.

Đối với hạ tầng giao nhận, bảo quản và tiêu thụ nông sản, đại biểu Dương Khắc Mai lưu ý cần tính đến đặc điểm riêng của từng mặt hàng. “Với sầu riêng và nhiều loại trái cây, rau, hoa tươi, mùa vụ ngắn, chất lượng thay đổi nhanh, khả năng bảo quản hạn chế thì không thể áp dụng máy móc mô hình kho lưu trữ dài hạn hay hợp đồng phái sinh tiêu chuẩn cho mọi mặt hàng”, đại biểu phân tích.

Từ đó, đại biểu đề nghị có cơ chế giao dịch chuyên biệt đối với nông sản dễ hư hỏng; cho phép áp dụng tiêu chuẩn phân loại tại vùng trồng, chứng nhận chất lượng điện tử, công bố cung cầu và lịch giao nhận theo thời gian thực. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của đơn vị kho vận, kiểm định và chủ thể vận hành sàn khi hàng hóa sai chất lượng hoặc chậm giao nhận.

Đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm người sản xuất và doanh nghiệp nhỏ được hưởng lợi, đồng thời được bảo vệ trước rủi ro. Cần cung cấp thông tin dễ hiểu về chi phí, ký quỹ, nguy cơ thua lỗ; khuyến khích mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp đầu mối giao dịch phòng ngừa rủi ro gắn với sản lượng và hợp đồng mua bán thực tế; tăng cường đào tạo, tư vấn độc lập và kiểm soát tài sản ký quỹ.

Cảnh báo rủi ro đòn bẩy, phải đặt an toàn nhà đầu tư lên hàng đầu

Một nội dung đáng chú ý khác được đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH TP.HCM, đặt ra là cơ chế bảo vệ nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường hàng hóa phái sinh. Đại biểu cho biết, theo số liệu của Bộ Công Thương, từ năm 2018 đến tháng 6 năm nay, thị trường có khoảng 50.000 tài khoản, trong đó tài khoản cá nhân chiếm 99,5%. Trong khi đó, theo số liệu Ngân hàng Nhà nước được đại biểu dẫn, từ năm 2022 đến tháng 5 năm ngoái, dòng tiền chuyển ra nước ngoài để giao dịch gần 74 triệu USD, trong khi số tiền chuyển về khoảng 50 triệu USD.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH TP.HCM (Ảnh: Media Quốc hội)

Đại biểu lưu ý tỷ lệ ký quỹ tối thiểu 5% có thể tạo mức đòn bẩy lên tới 20 lần. Nếu áp dụng chung cho mọi người, kể cả người mới tham gia thị trường, mức này tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Đặc biệt, đại biểu dẫn số liệu cho thấy từ 74-89% tài khoản cá nhân giao dịch hợp đồng chênh lệch bị thua lỗ. Vì vậy, các giới hạn an toàn tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhà đầu tư cần được quy định rõ trong luật, không nên giao hoàn toàn cho Sở Giao dịch hàng hóa hoặc trung tâm thanh toán bù trừ quyết định.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân đề nghị sửa đổi quy định về giới hạn đòn bẩy, trong đó Chính phủ quy định trần đòn bẩy đối với nhà đầu tư không chuyên nghiệp; quy chế của trung tâm thanh toán bù trừ chỉ được quy định chặt chẽ hơn, không được nới lỏng mức bảo vệ.

Bên cạnh đó, tiêu chí xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp cần thống nhất giữa giao dịch trên sở và ngoài sở, có kiểm tra kiến thức chứ không chỉ căn cứ số lần giao dịch. Thành viên phân loại sai phải chịu trách nhiệm, bồi thường cho nhà đầu tư và bị xử lý theo quy định. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung cơ chế để Chính phủ hằng năm báo cáo Quốc hội về tỷ trọng giao dịch phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp, số hợp đồng dựa trên hàng hóa Việt Nam và dòng ngoại tệ ký quỹ ra vào qua hệ thống.