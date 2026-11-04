Đại biểu Quốc hội lo ngại nguy cơ tranh chấp tài sản trí tuệ trong lúc chờ thủ tục

Mập mờ quyền sở hữu trong thời gian chờ thủ tục chuyển nhượng

Tại phiên thảo luận nghị trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, một nội dung liên quan đến cơ chế chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng là một trong những trọng tâm thu hút sự chú ý đặc biệt từ các đại biểu. Dù việc chuyển từ quy định bắt buộc đăng ký hợp đồng sang ghi nhận thay đổi trên văn bằng bảo hộ giúp giản lược thủ tục hành chính, song khoảng thời gian "chờ" cơ quan chức năng xử lý lại phát sinh nguy cơ tranh chấp tài sản rất lớn.

Đại biểu Nguyễn Thành Trung (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng). (Ảnh: Quốc hội)

Phân tích sâu sắc về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thành Trung (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) đồng tình với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục nhưng nhấn mạnh dự thảo bắt buộc phải làm rõ quyền và trách nhiệm của các bên trong giai đoạn chuyển tiếp.

“Cần làm rõ quyền và trách nhiệm của các bên trong khoảng thời gian từ khi ký hợp đồng đến khi được ghi nhận, nhất là trường hợp một quyền được chuyển nhượng nhiều lần hoặc cơ quan có thẩm quyền từ chối ghi nhận. Đề nghị bổ sung nguyên tắc xử lý trường hợp chuyển nhượng nhiều lần, xác định thứ tự ưu tiên giữa các giao dịch; làm rõ quyền của bên nhận chuyển nhượng trong thời gian chờ ghi nhận. Đồng thời, quy định thời hạn giải quyết hồ sơ và trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu về tình trạng pháp lý của văn bằng, bảo đảm minh bạch và an toàn cho các giao dịch”, đại biểu Nguyễn Thành Trung nêu ý kiến.

Đồng quan điểm về những rủi ro pháp lý trong thời gian chờ đăng ký, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đã chỉ ra điểm bất cập lớn tại quy định chuyển tiếp đối với giống cây trồng. Theo dự thảo, việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng có hiệu lực ngay từ ngày cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trong khi Luật hiện hành quy định bên nhận chuyển nhượng chỉ trở thành chủ bằng kể từ ngày hợp đồng được đăng ký chính thức.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu Tú Anh đặt ra hàng loạt câu hỏi nghi vấn mang tính tranh luận cao: “Việc hồ sơ đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ chưa đồng nghĩa với việc thủ tục đăng ký chuyển nhượng đã xong. Cần làm rõ trong khoảng thời gian chờ, ai là chủ bằng, ai có quyền bảo vệ quyền đối với giống cây trồng; hồ sơ hợp lệ mà sau đó không được chấp nhận đăng ký thì xử lý thế nào?”

Lo ngại trôi nổi chất lượng giám định sau khi cắt giảm điều kiện kinh doanh

Bên cạnh nguy cơ tranh chấp tài sản trong lúc chờ thủ tục, việc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ cũng tạo nên làn sóng lo ngại về nguy cơ buông lỏng kiểm soát chất lượng - yếu tố then chốt dẫn đến các kết luận giám định sai lệch, gây ra xung đột pháp lý kéo dài.

Đánh giá về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh kết luận giám định chính là căn cứ cốt lõi để xác định hành vi xâm phạm, giải quyết tranh chấp. Do đó, mở rộng chủ thể tham gia giám định bắt buộc phải đi đôi với kiểm soát chất lượng, phòng ngừa xung đột lợi ích và xác định rõ trách nhiệm nghề nghiệp. Đại biểu kiến nghị luật hóa ngay các nguyên tắc cốt lõi như: bảo đảm tính độc lập, khách quan; trách nhiệm từ chối giám định khi có xung đột lợi ích; nghĩa vụ giải trình chuyên môn; trách nhiệm bồi thường đối với kết luận không chính xác và cơ chế giám định lại khi có nghi ngờ.

ĐBQH Ngô Sỹ Cường

Đồng tình với chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng kiên quyết yêu cầu củng cố cơ chế hậu kiểm, đại biểu Ngô Sỹ Cường (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) đề nghị bắt buộc phải giữ nguyên tắc: “Kết luận giám định chỉ là một nguồn chứng cứ, không thay thế thẩm quyền thẩm định, xác định hành vi xâm phạm hoặc giải quyết tranh chấp. Người giám định vẫn phải trả lời đầy đủ các vấn đề chuyên môn trong phạm vi yêu cầu”.

Cùng chung mối quan tâm, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trong Báo cáo thẩm tra sơ bộ cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ chế hậu kiểm sau khi bãi bỏ điều kiện kinh doanh giám định; đồng thời lưu ý việc chuyển giao hồ sơ, cơ sở dữ liệu và nhân lực giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Khoa học và Công nghệ phải bảo đảm liên tục, tuyệt đối không làm gián đoạn công việc của tổ chức, cá nhân.

Bỏ cơ chế thông báo từ chối cấp bằng: Đưa người dân vào thế bị động

Một mắt xích khác dễ làm phát sinh tranh chấp và khiếu nại kéo dài được Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn ĐBQH Lâm Đồng) mổ xẻ là quy định từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Luật hiện hành buộc cơ quan quản lý phải thông báo dự định từ chối, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người đăng ký giải trình hoặc khắc phục thiếu sót. Tuy nhiên, dự thảo mới lại thay bằng 5 trường hợp từ chối trực tiếp và loại bỏ cơ chế thông báo này.

Đại biểu Tú Anh cho rằng, việc lược bỏ cơ chế thông báo sẽ tước đi cơ hội giải trình chính đáng của người đăng ký, tạo ra sự bị động và rủi ro pháp lý không đáng có: “Kết luận không đáp ứng điều kiện bảo hộ có thể phụ thuộc vào tài liệu, chứng cứ mà cơ quan thẩm định chưa xem xét đầy đủ. Người đăng ký cần biết lý do dự kiến từ chối mới giải trình, bổ sung tài liệu có trọng tâm; xem xét đầy đủ trước khi ra quyết định sẽ hạn chế sai sót phải xử lý qua khiếu nại, giảm chi phí, thời gian cho cả hai phía".

Bảo đảm tính liên tục, không để việc chuyển giao thẩm quyền làm khó người dân

Đối với việc chuyển giao đầu mối quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ, các đại biểu đồng thuận cao về mặt chủ trương nhằm thống nhất đầu mối. Tuy nhiên, yêu cầu hàng đầu là quá trình chuyển giao này không được làm phát sinh thêm thủ tục, tạo ra "khoảng trống" khiến các hồ sơ đăng ký bị ngưng trệ, dễ dẫn tới khiếu kiện.

Đại biểu Nguyễn Thành Trung kiến nghị hoàn thiện theo hướng quy định rõ trách nhiệm, thời hạn bàn giao hồ sơ, dữ liệu, kết quả khảo nghiệm; chỉ rõ cơ quan tiếp tục giải quyết các hồ sơ đang xử lý và cơ chế công khai tình trạng hồ sơ.

“Cần bảo lưu quyền và lợi ích hợp pháp đối với các hoạt động chọn tạo, sản xuất, kinh doanh, khai thác giống cây trồng đã được thực hiện hợp pháp trước ngày Luật có hiệu lực; không để việc thay đổi cơ quan quản lý làm phát sinh thủ tục hoặc nghĩa vụ mới cho tổ chức, cá nhân. Các nguyên tắc về trách nhiệm chuyển giao, kế thừa hồ sơ và bảo đảm quyền lợi của các chủ thể cần được quy định ngay trong Luật”, đại biểu Trung nhấn mạnh.