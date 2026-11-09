Đại biểu Quốc hội: Người làm việc từ xa, online đối mặt rủi ro pháp lý rất lớn

Mức độ báo động từ những "lỗ hổng" pháp lý mới

Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 4 nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Quốc hội)

Tại phiên thảo luận, đại biểu Phạm Anh Tuấn (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) nhấn mạnh, dù thống nhất cao với việc sửa đổi, bổ sung luật nhằm đáp ứng yêu cầu phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, song dự thảo hiện vẫn chưa đề cập tới mô hình làm việc từ xa và làm việc linh hoạt. Trong nền kinh tế số, hình thức làm việc từ xa ngày càng phổ biến, nhưng tư duy quản lý vẫn bó hẹp trong khái niệm nhà xưởng, văn phòng cố định. Quy định tiệm cận nhất hiện là Điều 69 với tên gọi "An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động nhận công việc về làm tại nhà".

Theo đại biểu Phạm Anh Tuấn, việc duy trì quy định cũ đang để lại 3 lỗ hổng pháp lý nghiêm trọng: Thứ nhất, bó hẹp không gian làm việc: Người lao động hiện đại có thể làm việc tại quán cà phê, không gian làm việc chung hay bất kỳ đâu có mạng internet. Nếu xảy ra tai nạn ngoài nơi ở cá nhân, người lao động, doanh nghiệp lẫn cơ quan bảo hiểm xã hội đều bế tắc vì thiếu căn cứ xác định tai nạn lao động.

Thứ hai, đưa ra nghĩa vụ bất khả thi: Khoản 3 Điều 69 quy định người sử dụng lao động phải kiểm tra an toàn nơi làm việc của nhân viên. Với lao động tri thức từ xa, doanh nghiệp không thể đến từng quán cà phê hay nhà riêng để đo kiểm ánh sáng, bàn ghế.

Thứ ba, bất cập trong điều tra tai nạn và rủi ro sức khỏe: Quy trình điều tra hiện trường vật lý truyền thống trở nên vô hiệu nếu thiếu cơ sở công nhận dữ liệu số, lịch sử truy cập hệ thống và lệnh giao việc điện tử. Đồng thời, các rủi ro đặc thù như bệnh cơ xương khớp do tư thế gò bó kéo dài hay tình trạng kiệt sức tâm lý (burnout) do không thể ngắt kết nối công việc vẫn hoàn toàn bị bỏ ngỏ.

Từ thực tiễn đó, đại biểu Phạm Anh Tuấn đề xuất sửa đổi thành "An toàn, vệ sinh lao động với người lao động làm việc từ xa, làm việc tại nhà". Chuyển từ việc kiểm tra địa điểm sang hướng dẫn, tập huấn tự đánh giá rủi ro và luật hóa quyền ngắt kết nối công việc ngoài giờ. Đại biểu cũng kiến nghị bổ sung quy định công nhận tai nạn xảy ra tại địa điểm làm việc từ xa đã thỏa thuận trong khung giờ làm việc dựa trên hệ thống quản lý số; đồng thời giao Bộ Y tế nghiên cứu ban hành tiêu chuẩn an toàn đặc thù và bổ sung các rủi ro tâm lý, cơ xương khớp vào danh mục bệnh nghề nghiệp.

"An toàn không thể bị coi là cản trở cho sản xuất"

Cùng chung mối quan tâm về tính hiệu lực của pháp luật an toàn lao động, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn ĐBQH TP.HCM) khẳng định, an toàn lao động phải là nền tảng, không thể bị xem là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo, đại biểu Nguyễn Vũ Trung đề xuất 5 nhóm vấn đề trọng tâm: Bảo vệ người phản ánh nguy cơ: Sửa Điều 12 và Điều 74 để cấm mọi hành vi đe dọa, hạ lương, kỷ luật hay sa thải người lao động và đại diện người lao động khi họ báo cáo sự cố hoặc làm chứng. Khi phát hiện nguy cơ trực tiếp, người lao động phải được báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền mà không bắt buộc trải qua quy trình kiến nghị nội bộ kéo dài.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung - Đoàn ĐBQH TP.HCM. (Ảnh: Quốc hội)

Đảm bảo nghĩa vụ báo cáo sự cố gắn liền với trách nhiệm khắc phục nguyên nhân và không được chuyển chi phí phòng ngừa sang người lao động. Đồng thời làm rõ cấp công đoàn tiếp nhận, xử lý phản ánh tại những nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở.

Dù ủng hộ bỏ giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện để giảm thủ tục hành chính, đại biểu đề nghị bỏ cụm từ "không gây khó khăn đến hoạt động sản xuất kinh doanh". Việc huấn luyện an toàn phải thực chất, đúng chuẩn, không thể bớt xé thời lượng hay nội dung vì lý do thuận tiện cho doanh nghiệp.

Quản lý thiết bị nguy hiểm bằng dữ liệu số: Xây dựng nguyên tắc "một thiết bị - một hồ sơ điện tử" cập nhật xuyên suốt vòng đời từ khi đưa vào sử dụng, thay đổi chủ sở hữu, sửa chữa đến khi thải bỏ, giúp cơ quan quản lý và người sử dụng lao động nắm bắt kịp thời tình trạng kiểm định. Phân biệt rõ khám sức khỏe định kỳ chung với khám giám sát nguy cơ nghề nghiệp đặc thù (tiếng ồn, hóa chất, bụi...). Đề nghị kết nối dữ liệu quan trắc môi trường với dữ liệu khám bệnh nhằm phát hiện sớm tổn hại sức khỏe.

Chuyển từ "thống kê thiệt hại" sang "cảnh báo sớm rủi ro"

Nhìn nhận vấn đề dưới góc độ bảo vệ nguồn lực con người, đại biểu Trần Mạnh Huy (Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng) nhấn mạnh: "Muốn bảo vệ hai con số tăng trưởng, chúng ta phải bảo vệ chính những con người tạo ra tài sản này".

Đại biểu Trần Mạnh Huy phân tích, bên cạnh các tai nạn nghiêm trọng dễ nhận thấy, những tổn thương thầm lặng như thoái hóa cột sống, suy giảm thính lực hay bệnh hô hấp tích tụ qua nhiều năm thường để lại hậu quả rất nặng nề. Khi một người lao động mất sức, gia đình họ mất nguồn thu nhập, còn xã hội phải gánh chịu chi phí an sinh và y tế to lớn

Đại biểu Trần Mạnh Huy - Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc hội).

Để giải quyết tận gốc vấn đề, đại biểu Trần Mạnh Huy đưa ra 3 đề xuất cốt lõi: Thứ nhất, dùng dữ liệu để cảnh báo sớm: Hệ thống dữ liệu an toàn lao động không chỉ dùng để lưu trữ mà phải tự động phát cảnh báo khi nồng độ chất độc hại vượt ngưỡng hoặc khi thiết bị không an toàn. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm, thời gian và kết quả xử lý rủi ro của từng đơn vị.

Thứ hai, chủ động phát hiện bệnh nghề nghiệp: Ngành y tế cần chủ động phân tích các dấu hiệu bất thường về sức khỏe tập thể tại nhà máy để can thiệp kịp thời, thay vì thụ động chờ công nhân mắc bệnh mới xử lý. Quá trình này phải đi đôi với bảo mật thông tin, tránh tình trạng người lao động bị phân biệt đối xử hay mất việc làm.

Thứ ba, gắn quyền báo cáo với cơ chế xử lý: Khi an toàn vệ sinh viên hoặc công nhân phản ánh nguy cơ đe dọa tính mạng, thông tin phải được gửi thẳng tới cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay lập tức. Cần áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến để tập trung vào hiệu quả thực chất, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà cho doanh nghiệp.