Đại biểu Quốc hội: Trách nhiệm bảo vệ môi trường không chỉ của cơ quan nhà nước

Không tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước trong giữ gìn vệ sinh công cộng

Tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường tại kỳ họp Quốc hội, đại biểu Trần Nhật Minh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã đưa ra nhiều phân tích sắc bén, bám sát thực tiễn đời sống. Đại biểu nhấn mạnh, công tác giữ gìn môi trường sống và vệ sinh công cộng không thể chỉ đứng trên vai cơ quan quản lý nhà nước mà phải là nghĩa vụ chung của toàn thể cộng đồng, tổ chức, hộ gia đình và mỗi cá nhân.

Đại biểu Trần Nhật Minh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An (Ảnh: Quốc hội)

Tuy nhiên, đại biểu Trần Nhật Minh bày tỏ sự băn khoăn trước việc bổ sung giải thích từ ngữ. Theo dự thảo luật, "Vệ sinh công cộng" được định nghĩa là hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và duy trì vệ sinh thuộc trách nhiệm của Nhà nước tại các khu vực công cộng, bao gồm cả tuyến sông, suối, kênh, rạch, hồ, đầm, bờ biển.

Phân tích góc độ pháp lý và thực tiễn, đại biểu cho rằng cách quy định như dự thảo là chưa đầy đủ, vô hình chung bỏ qua trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan. Nhìn lại khung pháp lý hiện hành, Luật Bảo vệ môi trường đã xác định rõ: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đều có trách nhiệm thực hiện quy định bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Hơn nữa, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành luật cũng liệt kê các hoạt động vệ sinh công cộng bao gồm quét dọn, thu gom rác thải đường phố, ngõ xóm, những việc làm thường nhật được các đoàn thể, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" triển khai rộng khắp.

Về kỹ thuật lập pháp, cụm từ "vệ sinh công cộng" mang tính quy phạm pháp lý không cao và chỉ xuất hiện rải rác ở 4 điều trong toàn bộ dự thảo. Việc đưa ra một định nghĩa mang tính khoanh vùng trách nhiệm riêng cho Nhà nước vừa tạo ra sự trùng lặp, mâu thuẫn với Luật Bảo vệ môi trường hiện hành, vừa dễ nảy sinh tâm lý ỷ lại, coi việc giữ gìn cảnh quan chung là "việc riêng của chính quyền". Từ những lý do trên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ việc bổ sung giải thích từ ngữ để đảm bảo tính nhất quán và phát huy tinh thần tự giác của toàn xã hội.

Siết chặt quy định đổ thải xây dựng: Tránh kẽ hở pháp lý trong thực tiễn

Vấn đề thứ hai được đại biểu Trần Nhật Minh tập trung mổ xẻ là quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng. Dự thảo đưa ra quy định việc xử lý chất thải thi công, cải tạo, phá dỡ công trình gồm đất, đá, gạch, bê tông, cát, bùn... không thuộc diện quản lý như chất thải nguy hại nhưng không được đổ thải ra đường, sông ngòi, kênh rạch hay nguồn nước, đồng thời phải đảm bảo cảnh quan.

Theo đại biểu Trần Nhật Minh, phương pháp lập pháp theo hướng liệt kê các địa điểm cấm đổ thải như dự thảo là chưa dự báo hết các tình huống đa dạng trong thực tế. Điều này rất dễ dẫn đến cách hiểu ngược lại: Ngoài những vị trí bị cấm liệt kê trong luật, người dân và doanh nghiệp có thể đổ thải ở bất kỳ khu vực nào khác. Đây sẽ là kẽ hở lớn gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý hành vi đổ đất đá, xà cặn bừa bãi tại các không gian công cộng, đất trống.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội trường (Ảnh: Quốc hội)

Trong khi đó, dự thảo luật đã giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trách nhiệm bố trí các vị trí tiếp nhận loại chất thải này. Để đảm bảo tính chặt chẽ, dễ áp dụng và loại bỏ các tranh chấp phát sinh, đại biểu kiến nghị sửa đổi điểm d khoản 5 Điều 64 theo hướng quy định ngắn gọn, bao quát: Các loại vật chất từ hoạt động xây dựng không thuộc diện quản lý chất thải nguy hại bắt buộc phải được vận chuyển, đổ thải đúng tại các địa điểm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Quy định này sẽ tạo chế tài rõ ràng, giúp địa phương quản lý hiệu quả nguồn thải từ các công trình xây dựng.

Rõ cơ chế thu gom, giao trách nhiệm cho cấp xã để tối ưu hóa việc tái chế rác thải

Điểm góp ý quan trọng thứ ba của đại biểu Trần Nhật Minh hướng vào chế định phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt. Đại biểu khẳng định, phân loại rác để tái sử dụng, tái chế là chính sách cốt lõi, là tiêu chí bắt buộc trong lộ trình phân loại rác thải tại nguồn từ các hộ gia đình, tổ chức.

Tuy nhiên, quy định hiện chỉ nêu ngắn gọn: "Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu". Đại biểu đánh giá quy định như trên còn mang tính chung chung, thiếu tiêu chí vận hành cụ thể nên tính khả thi không cao. Trong khi dự thảo bắt buộc rác thải thực phẩm và rác sinh hoạt khác phải đóng trong bao bì, thiết bị lưu chứa chuẩn quy chuẩn, thì chế định dành cho rác tái chế lại chưa được thể chế hóa rõ ràng về khâu thu gom, tập kết.

Nhằm đưa chính sách phân loại rác thải đi vào cuộc sống thực chất, đại biểu Nghệ An đề xuất cần bổ sung vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cấp cơ sở chính là đầu mối phù hợp nhất để quy định việc thu gom, bố trí điểm tập kết rác tái chế phù hợp với đặc thù từng khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận, khai thác nguồn tài nguyên này.

Trường hợp sau một khoảng thời gian nhất định không có đối tượng tiếp nhận tái chế, lượng chất thải trên sẽ được chuyển giao cho các cơ sở có chức năng thu gom, xử lý chuyên nghiệp theo quy định nhằm tránh tồn đọng gây mất vệ sinh.

Trên cơ sở đó, đại biểu Trần Nhật Minh kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi theo hướng: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom, tập kết để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý; Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm quy định chi tiết quy trình thu gom, địa điểm tập kết và phương án chuyển giao đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.