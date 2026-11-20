Tàu mang cờ Việt Nam, nhưng chủ thực sự là ai?

Sáng 20/11, thảo luận về dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, vấn đề đăng ký tàu biển, chính sách ưu đãi và nguy cơ lợi dụng cơ chế mang cờ Việt Nam để tiếp cận thị trường vận tải nội địa được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Đáng chú ý, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng cần rà soát kỹ các quy định liên quan đến đăng ký tàu biển, đặc biệt là điều kiện đối với tàu có vốn nước ngoài đăng ký mang cờ Việt Nam.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân - Đoàn ĐBQH TP.HCM. (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo đại biểu, tàu có vốn nước ngoài được đăng ký mang cờ Việt Nam nhưng không đăng ký quyền sở hữu. Trong khi đó, quy định về điều kiện mới đề cập đến việc có trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Dự thảo cũng chưa đặt ra thời gian tối thiểu phải mang cờ Việt Nam và chưa quy định đầy đủ điều kiện khai thác đối với loại tàu này.

Đại biểu cho rằng, nếu chỉ dựa vào quốc tịch đăng ký của con tàu mà không xác định mối liên hệ thực chất giữa chủ thể sở hữu, quản lý, khai thác với Việt Nam thì có thể tạo ra khoảng trống chính sách. Bởi khi được đăng ký mang cờ Việt Nam, con tàu có thể tiếp cận những quyền lợi quan trọng, trong đó có quyền kinh doanh vận tải nội địa và hưởng các chính sách ưu đãi về tài chính.

Phân tích cụ thể, đại biểu Phạm Trọng Nhân chỉ ra hai cơ chế đáng chú ý. Thứ nhất, dự thảo dành quyền vận tải hàng hóa, hành khách nội địa bằng đường biển cho tàu biển Việt Nam. Thứ hai, dự thảo quy định các chính sách ưu đãi về thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ đối với tàu biển Việt Nam. Như vậy, theo đại biểu, lá cờ trên mũi tàu có thể trở thành căn cứ quyết định việc tiếp cận quyền kinh doanh và hưởng ưu đãi, trong khi chủ thể thực sự đứng sau con tàu lại chưa được xem xét đầy đủ.

Đại biểu đặt vấn đề: Nếu một con tàu chỉ mang cờ Việt Nam trong vài tháng để hưởng ưu đãi, sau đó chuyển sang treo cờ quốc gia khác, cơ chế nào sẽ bảo đảm thu hồi những lợi ích đã được hưởng? Đây không chỉ là câu chuyện về thủ tục đăng ký tàu biển mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách, năng lực cạnh tranh của đội tàu trong nước và mục tiêu phát triển ngành hàng hải Việt Nam.

Hãng tàu ngoại chiếm hơn 95% thị phần container

Một trong những cơ sở khiến đại biểu Phạm Trọng Nhân đề nghị siết chặt điều kiện hưởng ưu đãi là thực trạng thị trường vận tải biển hiện nay. Theo số liệu được đại biểu dẫn tại phiên thảo luận, sản lượng container xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 17 triệu TEU mỗi năm, trong khi các hãng tàu nước ngoài đảm nhận tới 95% thị phần vận tải container.

Đại biểu cho rằng, hàng hóa của Việt Nam, cảng biển của Việt Nam nhưng phần lớn thị trường vận tải container lại nằm trong tay các hãng tàu nước ngoài. Vì vậy, chính sách ưu đãi trong dự thảo cần được thiết kế sao cho thực sự góp phần nâng cao năng lực đội tàu quốc gia, thay vì tạo lợi thế cho những chủ thể chỉ đáp ứng điều kiện đăng ký về mặt hình thức

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng. (Ảnh: Media Quốc hội)

Đáng chú ý, dự thảo quy định chính sách hỗ trợ tín dụng của Nhà nước để mua tàu nhưng chưa gắn chặt với yêu cầu con tàu phải mang cờ Việt Nam. Trong khi đó, dự thảo quy định việc hoàn trả ưu đãi khi không thực hiện cam kết, nhưng theo đại biểu, dự thảo chưa xác định rõ những cam kết cụ thể mà các đối tượng thụ hưởng phải thực hiện. Điều này có thể gây khó khăn khi xử lý trường hợp doanh nghiệp nhận ưu đãi nhưng sau đó không duy trì các điều kiện đã làm căn cứ để được hưởng chính sách.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân không đề nghị đóng cửa đối với hoạt động hàng hải có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, việc trao quyền lợi cần gắn với mối liên hệ thực chất giữa quốc gia quản lý và con tàu mang quốc tịch của mình, phù hợp với tinh thần Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Từ đó, đại biểu kiến nghị bổ sung điều kiện đối với tàu có vốn nước ngoài muốn đăng ký mang cờ Việt Nam và tham gia vận tải nội địa. Cụ thể, phải có mối liên hệ thực chất với Việt Nam, cam kết thời gian mang cờ tối thiểu và đặt hoạt động quản lý, khai thác tàu tại Việt Nam. Đồng thời, các ưu đãi về thuế, phí và tín dụng cần dành cho tàu do doanh nghiệp đặt trụ sở và hoạt động thực tế tại Việt Nam. Trường hợp chuyển cờ trước thời hạn cam kết, doanh nghiệp phải hoàn trả các khoản ưu đãi đã được hưởng trước khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội về mức giảm thu ngân sách do thực hiện chính sách ưu đãi trước khi thông qua dự thảo luật. Đặc biệt, cần lượng hóa kết quả bằng những chỉ tiêu cụ thể. Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương đặt mục tiêu đến năm 2030, đội tàu Việt Nam đảm nhận 20% lượng hàng xuất nhập khẩu. Vì vậy, hằng năm Chính phủ cần báo cáo Quốc hội về tỷ lệ thực hiện mục tiêu này và lượng ngoại tệ phải chi trả cho các hãng tàu nước ngoài. Theo đại biểu, ưu đãi đi đến đâu thì thị phần của đội tàu Việt Nam cũng phải được cải thiện tương ứng.

Ưu đãi phải có điều kiện, tránh tạo kẽ hở chính sách

Không chỉ đại biểu Phạm Trọng Nhân, vấn đề thiết kế chính sách ưu đãi có trọng tâm, đúng đối tượng cũng được đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) và đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đề cập. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, hãng tàu nước ngoài hiện chiếm trên 95% thị phần container. Trong khi đó, dự thảo có những chính sách ưu đãi đối với vận tải đa phương thức nhưng chưa tạo được cơ chế đủ mạnh để thúc đẩy đội tàu mang cờ Việt Nam.

Đại biểu cũng lưu ý, các dự án xây mới, nâng cấp cảng biển và khai thác cảng theo tiêu chí xanh, thông minh được hưởng nhiều ưu đãi về tiền thuê đất, mặt nước, khu vực biển và thuế. Tuy nhiên, tiêu chí xanh, thông minh chưa được định nghĩa rõ ràng. Từ thực tế này, đại biểu đề nghị tập trung ưu đãi thuế vào đội tàu mang cờ Việt Nam, gắn thời gian hưởng ưu đãi với các điều kiện cụ thể; đồng thời lượng hóa tiêu chí xanh tối thiểu, xác định cơ quan có thẩm quyền xác nhận và xây dựng cơ chế thu hồi khi không đáp ứng cam kết.

Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Media Quốc hội)

Cùng quan điểm cần kiểm soát chặt chẽ chính sách, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng, nếu thiếu tiêu chí xác định đối tượng, điều kiện, thời hạn và phương pháp hạch toán thu nhập thì việc áp dụng ưu đãi thuế có thể thiếu thống nhất, thậm chí phát sinh tình trạng lợi dụng chính sách.

Đại biểu đề nghị dự thảo phải xác định rõ đối tượng được hưởng, điều kiện áp dụng, thời hạn ưu đãi, nguyên tắc xác nhận dự án xanh và cơ chế thu hồi. Đối với những chính sách thuế có sự khác biệt với pháp luật hiện hành, cần xử lý đồng bộ về thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp. Theo đại biểu Dương Khắc Mai, ưu đãi phải có địa chỉ, có kết quả đo lường và có kiểm soát ngân sách, không nên chỉ dừng ở những cam kết chính sách chung chung.

Không để chính sách chuyển đổi gây thêm gánh nặng cho doanh nghiệp

Bên cạnh câu chuyện ưu đãi và đăng ký tàu biển, nhiều đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện các quy định về chuyển đổi phương tiện VR-SB, phân loại bến thủy nội địa và tổ chức quản lý hoạt động hàng hải, đường thủy. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn ĐBQH TP Huế) cho rằng, lộ trình chuyển đổi phương tiện VR-SB cần được xây dựng theo từng nhóm, căn cứ vào công năng, kích thước, tuổi tàu, điều kiện kỹ thuật và phạm vi hoạt động.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Đoàn ĐBQH TP Huế. (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo số liệu tại báo cáo 454 được đại biểu dẫn lại, hiện có 3.559 phương tiện VR-SB đang hoạt động. Từ năm 2014 đến tháng 9/2026, đã xảy ra 89 vụ tai nạn liên quan đến loại phương tiện này, làm 41 người chết và 7 người mất tích. Đại biểu cho rằng, yêu cầu bảo đảm an toàn hàng hải là cần thiết, nhưng không thể áp dụng một lộ trình chuyển đổi giống nhau đối với tàu chở hàng hoạt động trên tuyến biển dài và tàu du lịch chỉ hoạt động trong vùng vịnh kín, vụng, đầm phá.

Đại biểu đề nghị phân thành ba nhóm phương tiện để có phương án xử lý phù hợp: tàu hoạt động trên tuyến biển phải chuyển đổi đáp ứng quy chuẩn tàu biển; tàu hoạt động trong vùng nước kín được xác định là tuyến đường thủy nội địa có thể đăng ký tàu sông nếu đáp ứng tiêu chuẩn an toàn; phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tối thiểu phải dừng hoạt động.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Media Quốc hội)

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) cho biết, địa phương hiện có 272 tàu mang cấp VR-SB chịu tác động của dự thảo, trong đó có 139 tàu vận tải hàng hóa, 28 tàu cần cẩu, 4 tàu du lịch và 101 tàu khách. Nhiều phương tiện có giá trị đầu tư lớn, chỉ hoạt động trong phạm vi vịnh. Nếu buộc phải hoán cải theo quy chuẩn tàu biển, doanh nghiệp sẽ phải đầu tư thêm về kết cấu, trang thiết bị, đăng kiểm và thuyền viên, kéo theo chi phí rất lớn.

Đại biểu đề nghị không áp dụng yêu cầu chuyển đổi đối với tàu VR-SB hoạt động trong vịnh, tuyến đường địa phương, cự ly gần đã được công bố; đồng thời cần có chính sách hỗ trợ tín dụng, thuế, phí và lộ trình phù hợp.