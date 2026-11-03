Đại biểu Quốc hội: Vi phạm bản quyền diễn biến phức tạp trên môi trường số

"Báo động đỏ" vi phạm bản quyền trên không gian số và rủi ro từ AI

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã chỉ rõ thực trạng vi phạm bản quyền trôi nổi trên mạng, đồng thời phát đi cảnh báo gay gắt về nguy cơ AI bị biến thành công cụ "hợp pháp hóa" các hành vi xâm phạm bản quyền. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) khẳng định việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ là vô cùng cấp thiết. Đây là lĩnh vực có quy mô lớn, nội dung phức tạp; nếu không bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ thì khó có thể thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên đặc biệt nhấn mạnh thực trạng vi phạm bản quyền diễn biến phức tạp trên môi trường số với nhiều hình thức như kinh doanh dịch vụ trực tuyến trái phép, sao chép, khai thác trái phép tác phẩm âm nhạc, văn học, gây thiệt hại lớn cho các chủ thể. Dù trong năm 2026, các cơ quan chức năng đã quyết liệt khởi tố nhiều vụ án hình sự, song tình trạng này vẫn nhức nhối: nội dung vừa bị gỡ bỏ khỏi nền tảng này lại xuất hiện trên nền tảng khác; các website vi phạm bị chặn vẫn tiếp tục hoạt động dưới tên miền mới. Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian, chủ quản nền tảng số phải có trách nhiệm thiết lập cơ chế tiếp nhận, xác minh, kịp thời gỡ bỏ, chặn truy cập và cung cấp chứng cứ điện tử khi có vi phạm.

Cùng với vi phạm môi trường số, sự phát triển của AI và siêu trí tuệ trong tương lai đặt ra yêu cầu cấp bách phải làm rõ các nguyên tắc ngay trong Luật. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên đề xuất nghiên cứu bổ sung theo hướng xác định rõ nguyên tắc: “Nền tảng trí tuệ nhân tạo không phải là chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ. Sản phẩm do người sử dụng AI tạo ra được bảo hộ theo phạm vi, mức độ đóng góp sáng tạo của cá nhân đó”.

Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh cần làm rõ điều kiện sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI, phân biệt với hành vi sao chép trái phép để tuyệt đối không để AI trở thành công cụ hợp pháp hóa hành vi xâm phạm bản quyền. Yêu cầu chủ nền tảng AI phải tuân thủ pháp luật và bắt buộc phải dẫn nguồn khi sử dụng dữ liệu từ các tài liệu đã công bố. Bên cạnh đó, đại biểu Kiên đề nghị cần có chính sách thúc đẩy thương mại hóa, định giá, góp vốn và phát triển thị trường giao dịch tài sản trí tuệ để giải phóng tối đa giá trị kinh tế.

Mở rộng chủ thể giám định: Cần siết chặt chống xung đột lợi ích

Bên cạnh nguy cơ vi phạm trên môi trường số và AI, việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ cũng thu hút sự tranh luận sôi nổi nhằm tránh nguy cơ buông lỏng chất lượng. Đồng tình với việc công khai thông tin chuyên môn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) bày tỏ băn khoăn về tính chính xác của thông tin và cơ chế xử lý khi có sai lệch. Đại biểu đề xuất: “Trách nhiệm quản lý thông tin công khai cần được thể hiện rõ trong phạm vi giao Chính phủ quy định chi tiết, bao gồm việc xác minh khi có căn cứ, yêu cầu đính chính và cập nhật kết quả xử lý. Cần chuẩn hóa cách thể hiện thông tin chuyên môn và bảo đảm quyền giải trình của tổ chức, cá nhân”.

Đại biểu Nguyễn Việt Nga - Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng. (Ảnh: Quốc hội)

Đồng quan điểm về yêu cầu minh bạch trong giám định, đại biểu Bùi Văn Dũng (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) đề nghị bổ sung quy định bắt buộc người giám định phải từ chối giám định khi có quyền, lợi ích liên quan đến đối tượng, vụ việc hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan. Đại biểu Dũng nhấn mạnh, việc đưa nguyên tắc này vào Luật là rất cần thiết khi mở rộng chủ thể cung cấp dịch vụ, tránh trường hợp một cá nhân đang đại diện cho một bên tranh chấp lại đồng thời thực hiện giám định đối với chính vụ việc đó. Đồng thời, Chính phủ cần cụ thể hóa cơ chế kiểm chứng, xử lý kết quả mâu thuẫn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Bất an rủi ro tài sản trong khoảng thời gian "chờ" thủ tục

Một điểm nghẽn pháp lý khác được các đại biểu tập trung mổ xẻ là sự lệch pha về thời điểm có hiệu lực trong chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Dự thảo phân biệt hiệu lực hợp đồng giữa các bên theo pháp luật dân sự với thời điểm việc chuyển quyền có hiệu lực (khi cơ quan thẩm quyền ghi nhận).

Đại biểu Bùi Văn Dũng - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chỉ ra tình huống phức tạp khi xuất hiện các yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng loại trừ lẫn nhau, chẳng hạn chủ sở hữu ký hai hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ quyền nhãn hiệu cho hai bên khác nhau. Đại biểu Nga đề nghị làm rõ quy trình xử lý thủ tục, ranh giới giữa thẩm quyền của cơ quan đăng ký với thẩm quyền giải quyết tranh chấp, căn cứ tạm dừng xử lý hồ sơ để tránh việc một phản đối chưa kiểm chứng làm đình trệ giao dịch hợp pháp.

Cùng phân tích rủi ro này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cảnh báo: “Nếu phát sinh xâm phạm quyền, giao dịch tiếp theo với người thứ ba, hoặc bên chuyển nhượng mất khả năng thanh toán trong thời gian chờ ghi nhận thì quyền của bên nhận được bảo vệ đến đâu? Nếu bên chuyển nhượng phá sản trong thời gian này, rủi ro dồn hoàn toàn về phía bên đã trả tiền”.

Để đảm bảo an toàn cho các giao dịch tài sản trí tuệ, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị chỉnh lý theo hướng: Hồ sơ yêu cầu ghi nhận phải được cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu để bên thứ ba tra cứu; xác định rõ nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự nộp hồ sơ hợp lệ; quy định thời hạn xử lý đủ rõ và thống nhất nguyên tắc với quy định chuyển tiếp về quyền đối với giống cây trồng.