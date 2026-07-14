Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng đầu vào ngành vi mạch bán dẫn năm 2026

Chiều 14/7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn năm 2026.

Theo nhà trường, việc xác định ngưỡng đầu vào được thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn chương trình đào tạo trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, nhằm bảo đảm chất lượng tuyển sinh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Ngưỡng đầu vào ngành vi mạch bán dẫn được quy định nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. (Nhà trường cung cấp)

Năm 2026, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được áp dụng đối với ba chương trình đào tạo gồm Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (mã ET1), Hệ thống nhúng thông minh và IoT - Chương trình tiên tiến (mã ET-E9) và Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (mã MS2).

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện. Cụ thể, tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,75 điểm trở lên và điểm môn Toán đạt tối thiểu 7,5 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng lưu ý, ngưỡng điểm trên được tính hoàn toàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không bao gồm điểm quy đổi từ các chứng chỉ tiếng Anh.

Theo nhà trường, việc quy định điểm tối thiểu đối với môn Toán và tổng điểm xét tuyển nhằm lựa chọn những thí sinh có năng lực tư duy logic, nền tảng toán học tốt để đáp ứng yêu cầu học tập của các chương trình đào tạo trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn – ngành đang được Chính phủ ưu tiên phát triển và có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm tới.