Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026

Tại chương trình năm nay, Đại học Đà Nẵng vinh danh, khen thưởng 9 sinh viên thủ khoa tại các cơ sở đào tạo thành viên; tuyên dương 9 sinh viên trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng và 32 sinh viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.

Đại học Đà Nẵng vinh danh, khen thưởng 9 sinh viên thủ khoa tại các cơ sở đào tạo thành viên

Chương trình cũng trao học bổng “Nâng bước sinh viên” hỗ trợ các sinh viên, tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí khen thưởng và trao học bổng trong chương trình khoảng 670 triệu đồng, từ sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng xã hội.

Đây là chương trình truyền thống được Đại học Đà Nẵng tổ chức thường niên từ năm 2012, đến nay bước sang mùa thứ 15.

Tuyên dương 9 sinh viên trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng

Năm 2026, Đại học Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận kết quả tuyển sinh tích cực với nhiều ngành có điểm chuẩn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Hiện, Đại học Đà Nẵng đào tạo hơn 70.000 sinh viên chính quy, trong đó có nhiều ngành thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính.

Đại biểu tham dự Chương trình

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng cũng khẳng định, nhà trường sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, mở rộng chương trình học bổng, tăng cường hỗ trợ để tạo cơ hội phát triển cho sinh viên, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhắn nhủ các tân sinh viên thủ khoa không xem danh hiệu đạt được là đích đến, mà hãy coi đó là điểm khởi đầu của hành trình mới; tiếp tục phát huy tinh thần cầu tiến, chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và rèn luyện trách nhiệm với cộng đồng: “Buổi lễ hôm nay rồi sẽ khép lại, nhưng thầy mong rằng niềm tin và thông điệp của chương trình sẽ tiếp tục ở lại trong mỗi chúng ta. Đó là, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, các em có thể đi nhanh hơn nhờ công nghệ, vươn xa hơn nhờ tri thức, nhưng chính lòng nhân ái, sự thấu cảm và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ cộng đồng mới làm nên giá trị con người mà không một công nghệ nào có thể thay thế”.