Chuẩn bị cho nghề nghiệp từ những năm tháng trên giảng đường

Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng cao, không chỉ ở kiến thức chuyên môn mà còn ở kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và thích ứng với môi trường làm việc. Vì vậy, việc chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cần được chú trọng ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, thông qua sự kết hợp giữa đào tạo kiến thức, rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm thực tế và tăng cường kết nối với doanh nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực rạng rỡ tại ngày nhận bằng tốt nghiệp năm 2026.

Đối với mỗi sinh viên, ngày tốt nghiệp là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng hành trình nghề nghiệp đã được hình thành từ trước đó. Việc lựa chọn ngành học, tích lũy kiến thức, tham gia các giờ thực hành, hoạt động trải nghiệm và tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp là những bước chuẩn bị quan trọng, góp phần định hình năng lực và định hướng công việc trong tương lai.

Học đi đôi với hành, tích lũy kinh nghiệm từ giảng đường Không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, Trường Đại học Điện lực chú trọng đưa sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế thông qua thực hành, thực tập và các hoạt động kết nối doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức đã học, rèn kỹ năng nghề nghiệp và từng bước thích nghi với yêu cầu của thị trường lao động.

Người học ngành kỹ thuật cần nhiều hơn kiến thức lý thuyết để có thể tiếp cận thiết bị, công nghệ và quy trình vận hành trong thực tế. Sinh viên các lĩnh vực kinh tế, quản lý hay công nghệ cũng cần khả năng vận dụng kiến thức, tư duy giải quyết vấn đề và thích ứng với yêu cầu cụ thể của từng vị trí công việc. Điều đó cho thấy, năng lực nghề nghiệp không hình thành trong một thời điểm mà được bồi đắp qua cả quá trình học tập và rèn luyện.

Tại Trường Đại học Điện lực, gắn kết đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình đào tạo. Cùng với việc trang bị kiến thức chuyên môn, các hoạt động thực hành, thực tập và tiếp cận môi trường doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học, nhận diện yêu cầu công việc và từng bước vận dụng những kiến thức đã học.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực rạng rỡ tại ngày nhận bằng tốt nghiệp năm 2026.

Thông qua quá trình học tập, người học có cơ hội nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa kiến thức trên giảng đường với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Đây cũng là cơ sở để mỗi sinh viên chủ động xác định mục tiêu học tập, lựa chọn hướng phát triển và chuẩn bị những năng lực cần thiết cho công việc sau khi ra trường.

Khi giảng đường mở rộng kết nối với thực tiễn

Kiến thức chỉ thực sự phát huy giá trị khi người học biết vận dụng vào những tình huống cụ thể. Bởi vậy, cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đào tạo, giúp sinh viên hiểu rõ hơn những yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng và trách nhiệm tại nơi làm việc.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực tham gia thực tập trải nghiệm tại các doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động thực tập, sinh viên có dịp quan sát quy trình làm việc, tìm hiểu cách thức tổ chức sản xuất, vận hành và phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Những trải nghiệm này giúp người học có cái nhìn cụ thể hơn về lĩnh vực mình theo đuổi, đồng thời nhận diện những kiến thức, kỹ năng cần tiếp tục bổ sung để đáp ứng yêu cầu công việc.

Sự kết nối với doanh nghiệp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tạo cơ hội thực tập hay tuyển dụng. Đây còn là kênh để sinh viên tìm hiểu nhu cầu nhân lực, tiếp cận những thay đổi của ngành nghề và định hình rõ hơn con đường phát triển của bản thân. Đối với Nhà trường, mối liên hệ với doanh nghiệp cũng góp phần đưa yêu cầu thực tiễn đến gần hơn với hoạt động đào tạo, tạo thêm cơ sở để định hướng nội dung và phương thức đào tạo phù hợp với sự phát triển của các lĩnh vực nghề nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực tham gia thực tập trải nghiệm tại các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh các ngành nghề ngày càng có sự giao thoa và công nghệ liên tục phát triển, sinh viên không chỉ cần đáp ứng yêu cầu của công việc hiện tại mà còn phải sẵn sàng thích ứng với những thay đổi trong tương lai. Khả năng học hỏi, cập nhật kiến thức và linh hoạt trước những yêu cầu mới là những yếu tố cần được hình thành ngay từ quá trình học tập.

Từ cơ hội gặp gỡ đến khả năng chủ động tìm kiếm việc làm

Một trong những thời điểm giúp sinh viên nhận diện rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động là khi trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng. Qua các cuộc trao đổi, người học có thể tìm hiểu vị trí việc làm, điều kiện tuyển dụng, môi trường làm việc và những năng lực mà doanh nghiệp mong đợi ở ứng viên.

Cổng thông tin kết nối việc làm EJOB.

Ngày hội tuyển dụng năm 2026 do Trường Đại học Điện lực tổ chức là một hoạt động kết nối theo hướng đó. Sinh viên có cơ hội gặp gỡ đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin tuyển dụng, trao đổi về yêu cầu công việc, nộp hồ sơ và tiếp cận các cơ hội thực tập, việc làm. Những tương tác trực tiếp này giúp người học có thêm thông tin để chuẩn bị cho quá trình ứng tuyển, đồng thời nhìn nhận cụ thể hơn những kiến thức và kỹ năng cần hoàn thiện.

Mở rộng cánh cửa việc làm từ kết nối doanh nghiệp Ngày hội tuyển dụng năm 2026 và nền tảng EJOB được Trường Đại học Điện lực triển khai nhằm tăng cường kết nối giữa sinh viên với nhà tuyển dụng. Không chỉ tạo cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu vị trí tuyển dụng, các hoạt động này còn giúp sinh viên chủ động tiếp cận thông tin việc làm, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị hành trang trước khi tốt nghiệp. .

Không chỉ dừng lại ở những chương trình gặp gỡ trực tiếp, việc tạo thêm các kênh tiếp cận thông tin việc làm cũng là hướng hỗ trợ sinh viên trong quá trình tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Ngày 13/10/2026, Trường Đại học Điện lực ra mắt Cổng thông tin kết nối việc làm EJOB, mở thêm kênh kết nối giữa sinh viên, Nhà trường và doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin thực tập, tuyển dụng.

Sự ra đời của EJOB cùng các hoạt động kết nối doanh nghiệp góp phần mở rộng phương thức hỗ trợ sinh viên tiếp cận thị trường lao động. Qua đó, người học có thêm điều kiện tìm hiểu cơ hội phù hợp với ngành đào tạo, chủ động chuẩn bị hồ sơ và từng bước làm quen với quá trình tuyển dụng.

Tuy nhiên, cơ hội việc làm không tự động chuyển thành một vị trí nghề nghiệp phù hợp. Mỗi sinh viên vẫn cần chủ động học tập, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và xác định rõ định hướng của mình. Sự hỗ trợ từ Nhà trường và doanh nghiệp sẽ phát huy ý nghĩa khi được kết hợp với tinh thần chủ động, trách nhiệm và nỗ lực hoàn thiện bản thân của chính người học.

Hành trang nghề nghiệp được hình thành từ sự chủ động

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng gắn chặt với nhu cầu xã hội, quá trình đào tạo không chỉ hướng tới việc cung cấp kiến thức mà còn cần tạo điều kiện để người học phát triển năng lực vận dụng, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Những trải nghiệm từ thực hành, thực tập, hoạt động ngoại khóa, các chương trình kết nối doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp góp phần giúp sinh viên từng bước hoàn thiện hành trang của mình.

Từ giảng đường đến thị trường lao động là hành trình tích lũy và trưởng thành. Sinh viên cần chủ động học hỏi, trải nghiệm, phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế để xác định hướng đi nghề nghiệp phù hợp.

Từ giảng đường đến thị trường lao động không đơn thuần là bước chuyển từ học tập sang làm việc. Đó là quá trình tích lũy và trưởng thành, trong đó sinh viên cần chủ động học hỏi, trải nghiệm, nhận diện thế mạnh, khắc phục những hạn chế và từng bước xác định con đường nghề nghiệp phù hợp.

Với Trường Đại học Điện lực, việc tạo dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn, mở rộng kết nối với doanh nghiệp và hỗ trợ người học tiếp cận thông tin việc làm là những hướng đi góp phần đồng hành cùng sinh viên trên hành trình phát triển nghề nghiệp.

Giá trị của quá trình đào tạo không chỉ được thể hiện ở những kiến thức người học tiếp nhận trong thời gian trên giảng đường, mà còn ở khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đã được bồi đắp vào công việc thực tế, đóng góp cho ngành nghề và xã hội sau khi tốt nghiệp.