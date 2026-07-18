Đại hội Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Đại hội Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức, góp phần thúc đẩy phát triển ngành hàng không - vũ trụ Việt Nam.

Hội cũng từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tạo diễn đàn trao đổi học thuật và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội, quy tụ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia đóng góp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước. Đồng thời, mở rộng hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế, tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học, nhất là lực lượng trí thức trẻ, giao lưu, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực

Trình bày tham luận tại Đại hội, TS. Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ: “Để thúc đẩy việc ứng dụng thiết bị không người lái vào phát triển quốc gia trong thập kỷ tới, Việt Nam cần tập trung xây dựng 5 trụ cột chiến lược then chốt. Kế hoạch này bắt đầu bằng việc làm chủ các công nghệ lõi và thiết lập hạ tầng thử nghiệm chuyên biệt nhằm đảm bảo tính chuẩn xác và an toàn. Bên cạnh đó, việc tự chủ chuỗi cung ứng sản xuất và hoàn thiện khung pháp lý sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự vận hành ổn định. Cuối cùng, mục tiêu cốt lõi là hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp”.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội

Một trong những định hướng trọng tâm của nhiệm kỳ mới là thúc đẩy làm chủ công nghệ lõi, chuyển dịch mạnh mẽ từ tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sang tự chủ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh cỡ nhỏ có tính ứng dụng cao. Cùng với đó là phát triển kinh tế vũ trụ, khai thác hiệu quả dữ liệu không gian, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đưa khoa học - công nghệ hàng không, vũ trụ Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thiếu tướng PGS.TS Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Thiếu tướng PGS.TS Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam, khẳng định: “Ngân hàng Thế giới đã công bố quy mô ngành công nghiệp vũ trụ của thế giới ước đạt 1.400 tỷ USD vào 2030. Đây là một con số rất hấp dẫn - đó là cơ hội cho các nhà khoa học trẻ của chúng ta, của Việt Nam. Chúng ta có thuận lợi là Việt Nam đã có chiến lược vũ trụ đến năm 2030. Về hợp tác quốc tế thì chúng ta đã có biên bản ghi nhớ với nhiều trao đổi, hợp tác về việc khai thác khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình với Nga, Ấn Độ và Mỹ”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu hoạt động của Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã biểu quyết (100% đại biểu biểu quyết) thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu hoạt động của Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành mới, trong đó, Thiếu tướng PGS.TS Phạm Ngọc Lãng, tiếp tục được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.