Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X: Đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số

Chiều 2/11 tại TP.HCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026). Hai sự kiện diễn ra từ ngày 5 đến 7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

Đại hội dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu Tăng Ni cùng các Phật tử tiêu biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước; chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và đại diện các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, chiều 2/11 tại TP.HCM (Ảnh: Ngọc Xuân)

Đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời tiếp nối truyền thống hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026–2031, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thông tin về những nội dung trọng tâm của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (ảnh: Ngọc Xuân)

Với phương châm “Kỷ cương, Đổi mới, Hiệu lực, Hiệu quả”, Đại hội là dịp để Giáo hội tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X, tiếp tục kiện toàn tổ chức và khẳng định vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống xã hội. Giáo hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật, đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng, đổi mới công tác hoằng pháp và giáo dục, lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Thư ký Ban Tổ chức, hiện Giáo hội có hơn 65.000 Tăng Ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, có hơn 50.000 Tăng Ni tham gia các khóa an cư kiết hạ; các cơ sở tự viện duy trì hơn 3.000 đạo tràng với gần 500.000 Phật tử tu học, sinh hoạt thường xuyên.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chia sẻ về những dấu ấn nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ qua (ảnh: Ngọc Xuân)

Trong nhiệm kỳ IX, Giáo hội đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý là tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 tại TP.HCM; đặc biệt, sự kiện cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca từ Ấn Độ đến Việt Nam đã thu hút hơn 17 triệu lượt người đến chiêm bái, đảnh lễ.

Cùng với các hoạt động Phật sự, công tác từ thiện, an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt hơn 7.500 tỷ đồng, cùng nhiều chương trình cứu trợ nhân đạo trong nước và quốc tế, thể hiện tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh của Phật giáo Việt Nam.

Phóng viên đặt câu hỏi, tìm hiểu những nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (ảnh: Ngọc Xuân)

“Khi gặp thiên tai hay dịch bệnh thì Giáo hội luôn chỉ đạo Ban Từ thiện Trung ương cố gắng là những người đến đầu tiên để hỗ trợ. Trong 2 năm nay, Giáo hội đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng lại nhà vệ sinh cho các trường lớp ở khu vực Tây Nam Bộ cũng như một số tỉnh thành phía Bắc và Tây Nguyên. Đối với hoạt động quốc tế thì việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM là một dấu ấn quan trọng trong công tác đối ngoại của Phật giáo, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế” - Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Một trong những điểm nhấn của nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh đổi mới quản trị và chuyển đổi số. Trung ương Giáo hội đã chỉ đạo nâng cấp toàn diện nền tảng mạng xã hội Phật giáo, từ công nghệ, nội dung đến phương thức quản trị và vận hành. Phiên bản mới hướng đến xây dựng hệ sinh thái Phật giáo số với các tiện ích như thiền đường số, không gian lễ Phật, thư viện Phật pháp, hỗ trợ học tập và thực hành Phật pháp trực tuyến, kết nối Tăng Ni, Phật tử trong các hoạt động Phật sự và thiện nguyện cộng đồng.

Đại biểu tham dự buổi họp báo (ảnh: Ngọc Xuân)

Giáo hội cũng từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối và các giải pháp bảo mật dữ liệu, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hoằng pháp số an toàn, minh bạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Phật sự trong bối cảnh mới. Các hoạt động được triển khai trên cơ sở tuân thủ giáo lý, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quy định của pháp luật.