Chính sách đãi ngộ chưa theo kịp nhu cầu nhân lực

Tại hội nghị, bà Đặng Thị Ngọc Giàu, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, kiến nghị thành phố có chính sách đãi ngộ phù hợp hơn đối với điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y trực tiếp làm công tác lâm sàng tại các bệnh viện công lập.

Theo bà Giàu, khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 261/2025 của Quốc hội quy định bác sĩ, dược sĩ thuộc đối tượng được hưởng lương bậc 2 khi tuyển dụng. Tuy nhiên, điều dưỡng, hộ sinh hiện chưa thuộc nhóm được hưởng chính sách này.

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề y tế ngày 25/11 tại TP.HCM

Trong khi đó, các bệnh viện công lập đang gặp khó khăn trong tuyển dụng điều dưỡng và phải cạnh tranh nhân lực với bệnh viện tư nhân. Bà Giàu cho rằng cần có chính sách hỗ trợ tương xứng để thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ trực tiếp chăm sóc người bệnh.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng phản ánh chính sách lương, phụ cấp và ưu đãi tài chính dành cho lĩnh vực dự phòng theo tinh thần Nghị quyết 72 và Luật Phòng bệnh chưa được thực hiện đầy đủ; việc còn phụ thuộc vào cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 60 là một rào cản trong thu hút nhân lực.

Đáng chú ý, tại HCDC, mức phụ cấp ưu đãi nghề giữa khối chuyên môn y tế và khối gián tiếp có sự chênh lệch: 70% và 30%. Bà Dương cho rằng, dù không trực tiếp khám chữa bệnh nhưng nhân viên làm công tác cung ứng, hậu cần, mua sắm vẫn góp phần bảo đảm hoạt động chuyên môn. Chênh lệch thu nhập lớn có thể tạo tâm lý so bì, ảnh hưởng đoàn kết nội bộ.

"Tôi đề xuất HĐND Thành phố xem xét và bổ sung thêm các chế độ liên quan tới các hoạt động lĩnh vực y tế dự phòng. Ví dụ như là về phụ cấp đối với các nhân sự tham gia công tác phòng chống dịch khi bị phơi nhiễm nghề nghiệp, khi thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch, phải tiếp xúc với lại các ca bệnh hoặc là các nguồn bệnh mà bị nhiễm", bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương đề xuất.

Lãnh đạo HCDC cũng đề xuất hỗ trợ dự phòng sau phơi nhiễm bệnh dại cho người có hoàn cảnh khó khăn. Nguyên nhân là TP.HCM thời gian qua ghi nhận 7 ca tử vong do bệnh dại, phần lớn ở những trường hợp khó khăn, không có điều kiện thực hiện các biện pháp dự phòng.

Đề xuất hỗ trợ dự phòng sau phơi nhiễm bệnh dại cho người có hoàn cảnh khó khăn

Không để trạm y tế hụt hơi sau luân phiên bác sĩ

Bên cạnh nhân lực, năng lực hoạt động của y tế cơ sở và cơ sở vật chất cũng là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm đặc biệt.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, phần lớn 168 trạm y tế được hình thành từ các cơ sở cũ, hiện đã xuống cấp và thiếu thiết bị.

Để khắc phục, thành phố đã thông qua 86 dự án xây mới trạm y tế với tổng mức đầu tư gần 6.200 tỷ đồng; bổ sung thêm 12 dự án với tổng vốn hơn 500 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 162 dự án sửa chữa, mua sắm trang thiết bị được bố trí nguồn chi không thường xuyên, tổng mức đầu tư 1.128 tỷ đồng.

Bác sĩ luân phiên về trạm y tế xã

Về thuốc, ngành y tế đã giao Bệnh viện Bình Thạnh tổ chức mua sắm, đấu thầu tập trung phục vụ nhu cầu của các trạm y tế. Trong chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế, các bệnh viện tiếp tục được giao hỗ trợ trực tiếp cơ sở trong công tác mua sắm, đấu thầu thuốc.

Mỗi trạm y tế đã được phân công một bệnh viện đa khoa phụ trách. Các bệnh viện chuyên khoa cũng xây dựng gói dịch vụ thiết yếu để trạm y tế có thể triển khai phù hợp với năng lực.

Một trong những băn khoăn được cử tri đặt ra là việc bác sĩ bệnh viện tuyến trên chỉ luân phiên xuống làm việc trong một thời gian nhất định. Khi kết thúc đợt hỗ trợ, làm thế nào để trạm tiếp tục duy trì hoạt động chuyên môn, không phụ thuộc vào nhân lực tăng cường.

TS.BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Trả lời vấn đề này, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế phải hướng đến hiệu quả lâu dài, thay vì chỉ bổ sung nhân lực trong thời gian ngắn.

Theo ông Châu, việc luân phiên bác sĩ cần gắn với cơ chế bệnh viện tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế. Bác sĩ được cử xuống không chỉ trực tiếp khám, chữa bệnh mà còn hướng dẫn thực hành, chuyển giao kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tại chỗ. Khi bác sĩ kết thúc thời gian luân phiên, bệnh viện vẫn phải duy trì kết nối, hỗ trợ chuyên môn, hội chẩn và chỉ đạo tuyến khi cần thiết.

Mục tiêu cuối cùng là giúp trạm y tế từng bước làm chủ các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân và xử trí những bệnh lý phù hợp với năng lực tuyến cơ sở.

"Làm thế nào để trong thời gian tới trạm y tế tạo được niềm tin, thu hút được người dân đến trạm để được chăm sóc sức khỏe. Chúng ta mong muốn chương trình này đạt hiệu quả chứ không phải là một chương trình theo phong trào. Đặc biệt, không mong muốn khi cử người từ tuyến trên xuống thì trạm y tế hoạt động được, nhưng sau khi rút người đi, trạm y tế lại trở về con số không", ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận các kiến nghị về chính sách đãi ngộ đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế và nhân viên tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố sẽ phối hợp với ngành y tế nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp.

Đối với y tế cơ sở, ông Nhân nhấn mạnh việc tăng cường bác sĩ về trạm y tế cần đi đôi với bảo đảm môi trường làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị để nhân viên y tế phát huy năng lực. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, định mức nhân lực và điều kiện hoạt động của trạm y tế.