Đài Tiếng nói Việt Nam đạt Giải A Giải báo chí về đại đoàn kết toàn dân tộc

Từ 2.767 tác phẩm gửi tham dự, Ban tổ chức đã lựa chọn 116 tác phẩm vào vòng Chung khảo, trao giải, vinh danh 90 tác phẩm báo chí xuất sắc. Trong đó có 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C, 42 giải Khuyến khích.

Đài Tiếng nói Việt Nam được trao Giải A với tác phẩm “Gọi tên những vì sao đất nước” của nhóm tác giả Ban Thời sự VOV1. Đại diện nhóm tác giả, nhà báo Vũ Thu Hà chia sẻ, đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tâm huyết của đội ngũ những người làm báo, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí phát thanh trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết nối lòng dân và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm tham dự, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, các tác phẩm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân và tâm huyết của những người làm báo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tác phẩm năm nay tiếp tục cho thấy sự phong phú về đề tài, đa dạng về loại hình, có sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Theo bà Hà Thị Nga, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, có ý nghĩa chiến lược và quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử 96 năm xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã để lại nhiều bài học sâu sắc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và yêu cầu mới, việc tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ thực tiễn đó, bà Hà Thị Nga đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập trung tuyên truyền hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.