Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Nguyễn Vũ Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế; đồng chí Bùi Trọng Điển, Giám đốc Ban VOV Giao thông Quốc gia; đồng chí Vũ Hải Định, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

Đồng chí Nguyễn Vũ Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế công bố quyết định

Về phía Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Giám đốc phụ trách; đồng chí Trần Hùng, Phó Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo quyết định của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long kể từ ngày 1/12/2026.

Hội nghị công bố các quyết định của Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam về công tác cán bộ.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Tiến Cường, Trưởng phòng Phóng viên, Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc giữ chức Phó Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long kể từ ngày 1/12/2026. Cùng với đó, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam cũng quyết định chỉ định đồng chí Bùi Tiến Cường tham gia Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Hoàng Tùng

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Tiến Cường

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ chúc mừng đồng chí Phạm Hoàng Tùng và đồng chí Bùi Tiến Cường

Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong giai đoạn mới là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực quản lý, điều hành, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ đề nghị tập thể Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trong khu vực; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng thời xác định việc được giao trọng trách mới vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm, đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành.

Trên cương vị mới, đồng chí Phạm Hoàng Tùng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, viên chức và người lao động Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Được thành lập vào tháng 4/1998, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nhiệm vụ sản xuất tin, bài phản ánh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tại các tỉnh, thành phố trong khu vực, phục vụ các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bên cạnh đó, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh tiếng Khmer, phục vụ hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer Nam Bộ; đồng thời phối hợp với Quân khu 9 thực hiện chương trình phát thanh “Chiến sĩ miền Tây”.