Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng 23 viên chức năm 2026

Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026 với tổng số 23 chỉ tiêu tại các đơn vị trực thuộc. Các vị trí tuyển dụng tập trung vào lĩnh vực báo chí, biên tập, tài chính, kế toán và kỹ thuật phát thanh, truyền hình.

Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2026.

Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức thi tuyển, căn cứ Kế hoạch số 26-KH/TNVN ngày 28/10/2026 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và các quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

Nhiều vị trí phóng viên, biên tập viên, kỹ sư được tuyển dụng

Theo thông báo, Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng 23 viên chức tại các đơn vị trực thuộc, với nhiều vị trí và địa điểm làm việc khác nhau.

Trong lĩnh vực báo chí, Đài tuyển 3 chỉ tiêu phóng viên hạng III tại Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2, VOV4) và Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV). Trong đó, Ban Văn hóa - Xã hội tuyển 2 chỉ tiêu làm việc tại Hà Nội; Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tuyển 1 chỉ tiêu làm việc tại TP.HCM.

Đối với vị trí biên tập viên hạng III, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông tuyển 2 chỉ tiêu. Ngoài ra, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên tuyển 2 biên tập viên hạng III, gồm 1 biên tập viên nam tiếng Ê Đê và 1 biên tập viên nữ tiếng Gia Rai. Đơn vị này cũng tuyển 1 phóng viên hạng III.

Ở nhóm vị trí chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông tuyển 1 chuyên viên về tổng hợp phụ trách công tác bản quyền, 1 chuyên viên về tài chính và 1 kế toán viên hạng III.

Đối với lĩnh vực kỹ thuật, Trung tâm Kỹ thuật tuyển dụng các vị trí kỹ sư hạng III và kỹ thuật viên hạng IV tại nhiều đài phát sóng khu vực.

Cụ thể, các vị trí kỹ sư hạng III gồm: 1 chỉ tiêu tại Đài Phát sóng khu vực Bắc Bộ (Hưng Yên); 1 chỉ tiêu tại Đài Phát sóng Đối ngoại (Hà Nội); 1 chỉ tiêu tại Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ (Quảng Trị); 1 chỉ tiêu tại Đài Phát sóng khu vực An Nhơn (Gia Lai); 1 chỉ tiêu tại Đài Phát sóng Đồng Đế (Khánh Hòa); 1 chỉ tiêu tại Đài Phát sóng khu vực Đông Nam Bộ (TP.HCM).

Ngoài ra, Đài Phát sóng khu vực Tây Nam Bộ tuyển 1 kế toán viên hạng III làm việc tại TP Cần Thơ; Đài Phát sóng khu vực Đông Nam Bộ tuyển 2 kỹ thuật viên hạng IV; Đài Phát sóng khu vực Trung Bộ tuyển 1 kỹ thuật viên hạng IV. Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình tuyển 2 kỹ sư hạng III làm việc tại Hà Nội.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn và điều kiện dự tuyển

Đối với vị trí phóng viên hạng III, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp tốt nghiệp đại học ngành khác, người dự tuyển phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng đối với các vị trí biên tập viên hạng III được thông báo tuyển dụng.

Riêng các vị trí biên tập viên hạng III tiếng Gia Rai và tiếng Ê Đê, ngoài tiêu chuẩn chung, ứng viên phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận tiếng dân tộc tương ứng, hoặc là người dân tộc Gia Rai, Ê Đê.

Đối với vị trí chuyên viên về tổng hợp phụ trách công tác bản quyền, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật hoặc ngành khác có chuyên ngành đào tạo về pháp luật kinh tế, kinh tế luật, luật kinh doanh phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

Vị trí chuyên viên về tài chính yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu công việc. Các vị trí kế toán viên hạng III yêu cầu ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.

Đối với các vị trí kỹ sư hạng III, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Vị trí kỹ thuật viên hạng IV yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và đáp ứng các điều kiện chuyên môn tương ứng.

Về điều kiện chung, người đăng ký dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm và quy định pháp luật về hoạt động nghề nghiệp.

Những người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc chưa được xóa án tích theo bản án, quyết định hình sự của Tòa án; người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc không được đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khác thuộc diện không được đăng ký dự tuyển theo quy định pháp luật về hoạt động nghề nghiệp cũng không đủ điều kiện tham gia.

Thi tuyển qua 2 vòng, có phần thi kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành

Theo thông báo, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam được tổ chức theo hình thức thi tuyển, gồm 2 vòng. Ở vòng 1, thí sinh thi trắc nghiệm trên máy vi tính với 2 phần: kiến thức chung và ngoại ngữ.

Phần thi kiến thức chung gồm 60 câu hỏi, tập trung kiểm tra hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian làm bài 60 phút. Phần thi ngoại ngữ là tiếng Anh, gồm 60 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm, thời gian làm bài 60 phút.

Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần thi mới đủ điều kiện tham gia vòng 2. Kết quả thi được thông báo ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài và không thực hiện phúc khảo đối với vòng thi này.

Một số trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, gồm người có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức hoặc Trung Quốc ở trình độ tương đương hoặc cao hơn trình độ chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm; người có bằng tốt nghiệp cùng trình độ hoặc cao hơn, được đào tạo ở nước ngoài hoặc học bằng một trong các ngoại ngữ nêu trên tại Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Ngoài ra, người có bằng tốt nghiệp chuyên môn với chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển cũng được miễn thi. Người có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí công tác tại vùng dân tộc thiểu số cũng thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ.

Vòng 2 là thi nghiệp vụ chuyên ngành. Thí sinh có thể dự thi theo hình thức thực hành hoặc kết hợp thi viết và phỏng vấn. Đối với bài thi viết và thực hành, nội dung tập trung kiểm tra kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi viết là 180 phút, không kể thời gian chép đề; thời gian thi thực hành do người đứng đầu đơn vị tuyển dụng quyết định.

Đối với bài thi phỏng vấn, nội dung tập trung đánh giá năng lực tư duy, giao tiếp, phán đoán tình huống, khả năng học hỏi và phát triển, diễn đạt, thái độ, tính cách cùng các năng lực khác theo yêu cầu công việc. Thời gian phỏng vấn là 30 phút, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi trả lời.

Thang điểm đối với bài thi thực hành, bài thi viết và bài thi phỏng vấn đều là 100 điểm. Trường hợp thi kết hợp viết và phỏng vấn, điểm hai bài thi được quy đổi theo tỷ lệ 70% điểm viết và 30% điểm phỏng vấn, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Việc phúc khảo được thực hiện đối với bài thi viết theo quy định; không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi thực hành và phỏng vấn.

Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có kết quả thi nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp viết và phỏng vấn, thí sinh phải tham gia đầy đủ cả hai bài thi và đạt từ 50% điểm tối đa trở lên ở mỗi bài.

Việc xét trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, căn cứ tổng điểm thi nghiệp vụ chuyên ngành và điểm ưu tiên (nếu có), trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên bằng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng, thứ tự ưu tiên được xác định theo kết quả thi nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn. Nếu vẫn bằng điểm, người có điểm bài thi viết vòng 2 cao hơn được ưu tiên trong trường hợp thi kết hợp viết và phỏng vấn. Nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sẽ quyết định.

Đối với vị trí tuyển dụng chung cho nhiều đơn vị, việc phân bổ đơn vị công tác căn cứ thứ tự nguyện vọng đăng ký của người trúng tuyển. Nếu số người đăng ký vào một đơn vị vượt quá chỉ tiêu, người có kết quả tuyển dụng cao hơn được ưu tiên lựa chọn.

Đáng chú ý, người không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi cho các kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Ngoài ra, thí sinh thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định được cộng điểm vào kết quả vòng 2. Cụ thể, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh được cộng 7,5 điểm; người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành và các đối tượng chính sách được quy định được cộng 5 điểm.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc là đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm. Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân được cộng 1,5 điểm.

Trường hợp thuộc nhiều diện ưu tiên, thí sinh chỉ được cộng mức điểm ưu tiên cao nhất.

Hạn cuối nhận hồ sơ đến ngày 7/12/2026

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ.

Trường hợp đề nghị miễn thi ngoại ngữ, ứng viên cần nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan. Người thuộc diện ưu tiên phải nộp giấy tờ chứng nhận để được xem xét cộng điểm theo quy định.

Đối với vị trí được tuyển dụng chung cho nhiều đơn vị, thí sinh phải đăng ký ít nhất một đơn vị và có thể đăng ký tất cả các nguyện vọng theo số lượng đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. Thứ tự ưu tiên lựa chọn đơn vị phải được ghi rõ trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu không lựa chọn một đơn vị trong danh sách, thí sinh được hiểu là không đăng ký vào đơn vị đó.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày, từ ngày 7/11/2026 đến hết ngày 7/12/2026. Thời gian nhận hồ sơ trong ngày từ 8h đến 11h30 buổi sáng và từ 14h đến 17h buổi chiều, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Người dự tuyển vào Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2, VOV4), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông làm việc tại Hà Nội nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Người tiếp nhận: ông Trần Hoài Nam. Điện thoại: 0912310123.

Đối với thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Kỹ thuật, địa điểm tiếp nhận hồ sơ gồm:

Tại Hà Nội: Bà Vũ Thị Lan Anh, Văn phòng Trung tâm Kỹ thuật, số 35 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng. Điện thoại: 035.336.0436.

Khu vực miền Trung: Bà Vũ Thị Vân Anh, Đài Phát sóng Đồng Đế, đường Nguyễn Quyền, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 096.4152.133; hoặc ông Lê Minh Hoài, Đài Phát sóng khu vực Trung Bộ, số 42 Nguyễn Trung Trực, phường An Hải, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 090.5180.078.

Khu vực miền Nam: Bà Hà Thị Nhàn, Đài Phát sóng khu vực Đông Nam Bộ, đường Đỗ Mười, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM. Điện thoại: 090.3729.890.

Thí sinh dự tuyển vào Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên liên hệ bà Trương Thị Bích Tâm, số 9A Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0977.5447.66.

Đối với thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông, liên hệ ông Phạm Thanh Sang, tầng 11, tòa nhà VOV, số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM. Điện thoại: 094.939.86.88.

Ngoài hình thức nộp trực tiếp, thí sinh có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện về Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Thời gian nộp hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Lệ phí tuyển dụng là 500.000 đồng/người, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

Người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trong 15 ngày

Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 15 ngày. Hồ sơ gồm bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng (kèm bản gốc để đối chiếu), bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 65/2026/TT-BGDĐT ngày 11/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, có hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, sử dụng văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, hoặc đã hoàn thiện hồ sơ nhưng không đến nhận việc trong thời hạn quy định, người đó sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Đáng chú ý, người có hành vi gian lận trong kê khai hồ sơ hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ để dự tuyển sẽ không được tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức năm 2026 được Đài Tiếng nói Việt Nam công bố trong Thông báo tuyển dụng và các phụ lục kèm theo tại đây.