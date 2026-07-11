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VOV.VN - Sáng 11/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Xúc động trước hành trình đưa các liệt sĩ trở về từ Công viên Lê Thị Riêng
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2026-07/tiktok_dai-tuong-nguyen-trong-nghia-xuc-dong-truoc-hanh-trinh-dua-cac-liet-si-tro-ve-tu-cong-vien-le-thi-rieng.m3u8
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