Đại úy công an ở Cần Thơ lao xuống rạch cứu cô gái trong đêm

Theo đó, lúc 0h30 ngày 20/10, khi đang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ công tác Công an phường Ninh Kiều được hai thanh niên nhờ hỗ trợ đưa một cô gái biểu hiện không làm chủ được hành vi về nhà.

Đại úy Nguyễn Thành Thắng nỗ lực đưa chị H. vào bờ an toàn. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Khi hai người bạn rời đi, cô gái bất ngờ chạy theo. Trong lúc quan sát, Đại úy Nguyễn Thành Thắng (Cảnh sát khu vực 18) thấy cô gái đột ngột chuyển hướng về phía rạch Khai Luông nên đuổi theo.

Vừa đến bờ rạch, cô gái bỏ lại túi xách rồi nhảy xuống nước. Phát hiện sự việc, Đại úy Thắng lập tức lao xuống, tiếp cận và tìm cách đưa cô gái vào bờ. Tuy nhiên, việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn khi cô gái liên tục vùng vẫy, đồng thời có những lời nói thể hiện ý định không muốn tiếp tục sống. Trước tình huống này, các thành viên trong Tổ công tác nhanh chóng phối hợp hỗ trợ, đưa cô gái lên bờ an toàn.

Thư cảm ơn của cha chị H. gửi Công an phường Ninh Kiều. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Người được cứu là chị N.L.G.H. (SN 2007), ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Sau khi đưa chị H. về trụ sở Công an phường Ninh Kiều, Tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần và liên hệ gia đình đến tiếp nhận, chăm sóc.

Sau sự việc, cha chị N.L.G.H. đã đến Công an phường Ninh Kiều cảm ơn Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Thành Thắng, đã giúp con mình vượt qua tình huống nguy hiểm.