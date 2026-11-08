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Đại úy công an ở Đồng Nai lao xuống sông chảy xiết, kịp thời cứu người đuối nước

Chủ Nhật, 15:14, 08/11/2026
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VOV.VN - Thấy người đàn ông chới với giữa dòng sông chảy xiết tại khu vực cầu Hóa An, Đại úy Đoàn Châu Khanh, cán bộ Công an phường Tam Phước, TP.Đồng Nai, đã lập tức mặc áo phao, lao xuống nước đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Khoảng 17h ngày 7/11, trong lúc đến thăm bạn tại khu vực gần cầu Hóa An (phường Biên Hòa, TP.Đồng Nai), Đại úy Đoàn Châu Khanh, cán bộ Công an phường Tam Phước phát hiện một người đang chới với giữa dòng sông, có dấu hiệu đuối nước.

Dai uy cong an o Dong nai lao xuong song chay xiet, kip thoi cuu nguoi duoi nuoc hinh anh 1
Đại úy Khanh bơi ra giữa dòng, tiếp cận và dìu nạn nhân vào khu vực bến thuyền (ảnh: Công an Đồng Nai)

Nhận thấy tình thế nguy cấp, Đại úy Khanh nhanh chóng mặc áo phao bảo đảm an toàn rồi lập tức lao xuống sông, nỗ lực bơi về phía nạn nhân.

Dù nước chảy mạnh, anh vẫn kiên trì tiếp cận, giữ vững và dìu người gặp nạn hướng về khu vực bến thuyền gần đó. Bằng sự bình tĩnh và trách nhiệm, chiến sĩ công an đã đưa nạn nhân lên bờ thành công, thoát khỏi nguy hiểm.

Dai uy cong an o Dong nai lao xuong song chay xiet, kip thoi cuu nguoi duoi nuoc hinh anh 2
Đại úy Khanh bơi ra giữa dòng, tiếp cận và dìu nạn nhân vào khu vực bến thuyền (ảnh: Công an Đồng Nai)

Sau khi lên bờ, nạn nhân được trấn an, động viên ổn định tâm lý. Qua xác minh ban đầu, người gặp nạn là anh N.V.T. (SN 1999). Do buồn chuyện gia đình, anh T. đã tìm đến khu vực cầu Hóa An rồi nhảy xuống sông tự tử. Khi sức khỏe và tinh thần anh T. phục hồi, Đại úy Khanh đã trực tiếp đưa nạn nhân về nhà, bàn giao an toàn cho gia đình chăm sóc.

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Công an Lâm Đồng cứu người giữa dòng nước xiết

VOV.VN - Trong lúc tuần tra phòng, chống mưa lũ, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, kịp thời cứu một người dân bị trượt chân rơi xuống sông tại khu vực cầu Bến Tượng. Thời điểm này, nước sông đang dâng cao, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận và cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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