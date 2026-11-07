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Đắk Lắk bảo đảm an toàn lao động trên các công trường xây dựng

Thứ Bảy, 19:28, 07/11/2026
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VOV.VN - Các chủ đầu tư, nhà thầu tại Đắk Lắk đang tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, phấn đấu hoàn thành đúng hạn, góp phần giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh năm 2026 chỉ còn gần 2 tháng. Áp lực tiến độ rất lớn, yêu cầu bảo đảm an toàn lao động càng được chú trọng.

 

Gần giữa trưa, trên công trường đường ven biển Bình Kiến - Tuy An Đông, không khí thi công vẫn khẩn trương. Những người thợ hàn như anh Phan Đăng Lanh thường xuyên phải tiếp xúc với tia lửa, nhiệt độ cao và các thiết bị cơ khí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Anh cho biết, bên cạnh tay nghề, việc tuân thủ quy định an toàn lao động là yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi công nhân.

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Các nhà thầu dựng biển báo thi công nhằm đảm bảo an toàn lao động.

“Tôi chuyển đến công trình này được hơn một năm nay. Trong quá trình làm việc, công ty trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho công nhân như: quần áo, mũ, giày và kính mắt. Có đầy đủ phương tiện bảo hộ thì anh em thi công mới bảo đảm an toàn lao động", anh Lanh cho hay. 

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Ban C) hiện làm chủ đầu tư 35 dự án xây dựng, trong đó có 9 dự án giao thông, gồm đường, cầu và gia cố bờ kè ven biển, với tổng vốn giải ngân năm 2026 gần 2.200 tỷ đồng.

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Các công nhân đều được trang bị thiết bị bảo hộ trong khi thi công.

Ông Nguyễn Khoa Khanh, Phó Giám đốc Ban C cho biết, thời điểm cuối năm, các nhà thầu tăng tốc thi công, nhiều công trường hoạt động cả ngày lẫn đêm, kéo theo số lượng máy móc, phương tiện và nhân lực tăng cao. Vì vậy, Ban yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao động, chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và bố trí nhân lực phù hợp trong quá trình thi công.

“Ban Quản lý dự án thường xuyên nhắc nhở các đơn vị thi công phải bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Cụ thể, phải tổ chức cắm, bố trí đầy đủ biển báo, cọc tiêu, làm đường dẫn, đường công vụ bảo đảm lưu thông trong khu vực cho cả người thi công và người dân. Các công nhân thi công tại công trường phải được trang bị và mang đầy đủ đồ bảo hộ khi thi công. Đơn vị thi công phải thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra an toàn lao động, Ban cũng phải thường xuyên tổ chức kiểm tra", ông Khanh thông tin. 

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An toàn lao động đã được đảm bảo trên công trường thi công Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trong suốt hơn 3 năm qua.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 10 vụ tai nạn lao động, làm 10 người tử vong, nhưng chưa ghi nhận tai nạn nghiêm trọng nào tại các công trường xây dựng. Dù vậy, theo ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, trong bối cảnh hàng loạt dự án đang đẩy nhanh tiến độ, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn cần được đặc biệt lưu ý. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc trong quá trình thi công.

“Các địa phương có công trình, dự án trên địa bàn mình đang xây dựng phải tăng cường bố trí công tác quản lý, giám sát bằng các nguồn lực, giải pháp để bảo đảm phương tiện thi công, người tham gia thi công, an toàn giao thông của người dân trong khu vực và các hoạt động khác ở tất cả các dự án trên địa bàn toàn tỉnh", ông Thuân nhấn mạnh. 

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Các nhà thầu thi công các công trình ở Đắk Lắk luôn chấp hành tốt quy định an toàn lao động.

Quá trình đẩy nhanh tiến độ các dự án ở Đắk Lắk, công tác bảo đảm an toàn lao động luôn được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Bên cạnh ý thức chấp hành quy định của công nhân, chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn trên công trường. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động và người dân.

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Đắk Lắk đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông

VOV.VN - Sau khi cơ bản tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, các dự án giao thông ở Đắk Lắk đang được thi công bù tiến độ. Trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư bám sát công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm kế hoạch giải ngân năm 2026.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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