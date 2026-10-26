Đắk Lắk chuyển 206 vụ nợ BHXH sang khởi kiện

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk kiểm tra xử lý đối với 47 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, xử phạt hành chính 2 đơn vị, thu hồi hơn 10,7 tỷ đồng trong tổng số hơn 11 tỷ đồng nợ đọng.

Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk là một trong 6 tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp với Viện Kiểm sát các cấp triển khai thí điểm khởi kiện các chủ doanh nghiệp nợ BHXH.

Trước đó, từ 1/6/2026, Đắk Lắk là một trong 6 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai thí điểm khởi kiện các đơn vị trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội. Đến nay, 206 vụ việc nợ đọng kéo dài với tổng số tiền nợ hơn 40 tỷ đồng đã được chuyển sang Viện Kiểm sát các cấp để xem xét khởi kiện. Số tiền thu hồi đạt gần 5 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% tổng số nợ trong các vụ việc này.

Nhờ việc khởi kiện, công tác thu hồi nợ đọng BHXH kéo dài ở Đắk Lắk đang đạt kết quả tích cực.

Ông Trương Văn Bá, Quyền Trưởng phòng Kiểm tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi bị khởi kiện, một số chủ doanh nghiệp đã chủ động khắc phục, đóng bảo hiểm cho người lao động nên các vụ việc được tạm dừng xử lý. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình chây ì, không thực hiện nghĩa vụ, cơ quan chức năng có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xem xét khởi tố hình sự.

“Hiện nay, các vụ việc đang được Viện Kiểm sát thụ lý và đang tiến hành xử lý. Trong thời gian tới, các đơn vị phải chủ động khắc phục. Nếu chủ động khắc phục, Viện Kiểm sát sẽ đình chỉ vụ việc. Đối với những trường hợp chây ì, cố tình không chấp hành, thì chúng tôi sẽ căn cứ hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xem xét khởi tố hình sự. Việc xử lý hình sự căn cứ các Điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự", ông Bá thông tin.