Đắk Lắk đảm bảo an toàn giao thông qua các trường học

Tại tỉnh Đắk Lắk, hơn 1000 trường học đều nằm trên các tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) Quốc lộ 26, 27 và các tuyến tỉnh lộ cùng nhiều tuyến đường tại các huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma Thuột, khu vực có đông phương tiện giao thông tham gia, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đến các trường học tuyên truyền Luật giao thông đường bộ

Em Bùi Trần Diễm Quỳnh đang theo học lớp 9A1, trường THCS Trần Quang Diệu, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột. Em chia sẻ, quãng đường từ nhà tới trường dài trên 2 km, thuộc đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14). Sử dụng xe máy điện để đi học, em luôn ý thức đảm bảo an toàn.

“Từ nhà em tới trường thì hầu như là phải đi trên đường quốc lộ. Em đã đi học bằng xe đạp điện tới trường và về nhà được gần 4 năm nay, khi đi thì luôn chấp hành Luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, không phóng nhanh vượt ẩu… Khi tới trường thì quan sát, giữ gìn trật tự tại khu vực nhà để xe, xếp xe theo hàng lối và khi ra về em cũng thực hiện như vậy”, em Quỳnh cho hay.

Trường THCS Trần Quang Diệu, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, nằm trên mặt tiền đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), cách chợ Đạt Lý chưa tới 200 mét. Hai bên đường khu vực này có nhiều hàng quán, nên nhiều năm nay cứ vào giờ cao điểm là khu vực cổng trường thường xảy ra tình trạng ùn tắc, mất trật tự ATGT. Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng – Hiệu trưởng cho biết, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông cho 1.400 học sinh, đặc biệt là khu vực cổng trường.

“Tất cả các tiết chào cờ đầu tuần, trường đã chuyển các tiết sinh hoạt lý thuyết dưới cờ bằng kịch bản tiểu phẩm trên sân khấu để tuyên truyền đến các em học sinh chấp hành Luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, nhà trường cũng đã phân công đội cờ đỏ phối hợp với một cô giáo làm công tác tổng phụ trách phân luồng các học sinh tại cổng trường khi ra về và hướng dẫn học sinh qua đường an toàn. đồng thời trường cũng có một cổng phụ phía sau và vào giờ cao điểm thì mở ra để học sinh đi phía sau phân tán bớt giờ tan trường”, thầy Dũng cho hay.

Trật tự được lập lại tại nhiều cổng trường học ở Đắk Lắk

Trung tá Nguyễn Trọng Nghĩa – phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, để đảm bảo an toàn giao thông tại các cổng trường học dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên bố trí lực lượng tại nhiều cổng trường được xem là “điểm nóng” để phân luồng, điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm; đồng thời kiên quyết kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp là học sinh vi phạm quy định ATGT như điều khiển xe máy trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, chở quá số người quy định; xử lý nghiêm các phụ huynh về việc giao xe cho người chưa đủ tuổi; phối hợp với các trường học xây dựng mô hình cổng trường ATGT…

“Để đảm bảo ATGT tại các cổng trường học, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các trường học trên các tuyến Quốc lộ 14, 26 và 27 cùng công an các xã, tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh, giáo viên nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; thực hiện việc phát tờ rơi, pano áp phích xây dựng mô hình cổng trường học thân thiện, an toàn. Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ là phải thường xuyên hơn, quyết liệt hơn”, Trung tá Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 490.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT, theo học tại 1.006 trường học. Đa số các trường học đều nằm sát các tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), Quốc lộ 26, Quốc lộ 27 và các tỉnh lộ, cùng nhiều tuyến đường tại các huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma Thuột, khu vực có nhiều phương tiện giao thông tham gia tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự ATGT.

Trường THCS Trần Quang Diệu, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột với mô hình cổng trường ATGT

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua dù ngành chức năng, các trường học đã làm tốt công tác phổ biến Luật giao thông đường bộ tới học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của một bộ phận học sinh và phụ huynh vẫn còn hạn chế. Tình trạng lộn xộn, mất trật tự ATGT tại các cổng trường học vẫn diễn ra, đặc biệt là giờ tan trường. Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở đã phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền vận động phụ huynh, học sinh và người dân trong khu vực nâng cao hơn nữa việc chấp hành Luật giao thông đường bộ; khi đưa đón con cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, tình nguyện viên; nhân rộng mô hình cổng trường ATGT….

“Để đảm bảo ATGT đối với các em học sinh, quý phụ huynh và các thầy cô giáo, Sở đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn để các trường có phương án linh hoạt đảm bảo an toàn trật tự giao thông, đặc biệt vào các giờ cao điểm khi các cháu đến trường và tan trường. Các trường học ở các huyện, thị xã, thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT để tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến Luật giao thông để các em nắm rõ khi tham gia giao thông được an toàn”, ông Phạm Đăng Khoa nói.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, ý thức tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh được nâng lên, tình trạng ùn tắc, mất trật tự ATGT trước cổng trường ở Đắk Lắk vào giờ tan học sẽ từng bước được khắc phục, góp phần xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, đẹp và ATGT.